Mar, area camper e biennale del mosaico: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 3 maggio, alle 15,30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possono partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Proposte e iniziative finalizzate all’accoglienza dei bambini e delle bambine ucraini, profughi di guerra”; “Area camper Marina di Ravenna, facciamo chiarezza”. A seguire la presidente del Consiglio comunale darà lettura dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Saranno poi trattate le seguenti interrogazioni: “Torretta di osservazione nella valle Mandriole”; "Potenziamento del sistema di visita della pineta di San Vitale e piallasse di Ravenna"; "Riqualificazione percorsi oasi naturale di Punte Alberete"; “Biennale del mosaico 2022 ritardi nella definizione del programma e nella promozione. Perche?”; “Pasticcio Mar una pagina nera per la cultura ravennate”. Sarà quindi presentata e votata la proposta di deliberazione “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021”.

Successivamente saranno presentate le proposte di ratifica: “Deliberazione di giunta comunale pv 152 del 12/04/2022 avente ad oggetto ‘Variazione di bilancio di previsione 2022/2024 – annualità 2022 - per maggiori entrate per Emd 2022 – approvazione convenzione con la Camera di commercio di Ravenna per la promozione e realizzazione dell'evento European maritime day (19-20 maggio 2022)”; “Deliberazione di giunta comunale pv 182 del 21/04/2022 avente ad oggetto ‘Variazione di bilancio per saldo riferito al progetto sinergie". Infine saranno trattati i seguenti ordini del giorno: “Nuova collocazione del mercato estivo di Punta Marina”; "European maritime day - Ravenna 2022: uno slancio per la città"; "Un'azione sinergica per i nostri monumenti e il nostro turismo".