Marciapiedi rovinati, Panieri (La Pigna): "Oltre al degrado anche un problema di sicurezza"

Non sono immagini di chissà quale paese di una sperduta provincia italiana, bensì le condizioni dei marciapiedi delle vie Loreta e Borghi nel centralissimo quartiere San Biagio. Una situazione che come in tantissimi, troppi luoghi del nostro Comune, perdura da diversi anni. Non si tratta solo di decoro ma anche di sicurezza stradale.

Come possono persone con ridotta capacità motoria o carrozzine o ancora passeggini riuscire ad utilizzare marciapiedi ridotti in queste condizioni? Va da se che siano costretti a spostarsi all’interno dell’alveo stradale, con tutti i rischi che ne conseguono. Come cittadini residenti abbiamo più volte segnalato le condizioni critiche di molti marciapiedi del Borgo, senza però ricevere la benché minima attenzione da parte del Comune. Eppure la sicurezza di tutti noi Ravennati dovrebbe essere tra le priorità di chi amministra il nostro Comune.

Monia Panieri - La Pigna