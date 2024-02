Marinara messa in vendita, Grandi (Viva Ravenna): "Mancata valorizzazione colpa del Comune"

Nei giorni scorsi è emersa la notizia della messa in vendita di Marinara da parte del gruppo Sorgeva che detiene a oggi il porto turistico di Marina di Ravenna. Una notizia accolta con rammarico dall’ex sindaco di Ravenna, Vidmer Mercatali, e che ora attira le critiche del consigliere comunale di Viva Ravenna, Nicola Grandi. Il consigliere d'opposizione innanzitutto critica l'ex primo cittadino, fautore del progetto di Marinara, definendolo "il più grande intervento di snaturazione di una località balneare mai messo in atto nella storia della nostra città, e forse del nostro paese, messo in atto da un’amministrazione cieca e evidentemente non lungimirante".

Spere criticando l'ex sindaco, Grandi si chiede: "Una volta realizzata questa cattedrale nel deserto a chi sarebbe spettato svilupparne le potenzialità? Chi si sarebbe dovuto occupare di vigilare sul suo sviluppo, in coerenza con la logica del buon padre di famiglia che qualsiasi amministratore dovrebbe utilizzare nel governare un territorio? Chi avrebbe dovuto curarsi di incentivare eventi, attività e di attenzionare un luogo che sarebbe potuto diventare un fiore all’occhiello dell’intero Adriatico? Semplice. L’amministrazione locale, quella in carica in quel momento e quelle a venire". E conclude Grandi: "Ho vissuto la mia infanzia a Marina di Ravenna, un paese con la sua tranquillità la sua calma e la sua identità precisa di luogo di vacanza per famiglia… senza entrare nel merito delle presunte speculazioni di cui qualcuno ancora parla (anche qui potrebbe aprirsi un capitolo…) la ferita prodotta da Marinara a questa località e a questa comunità e’ una cicatrice indelebile che solo un impegno serio (e non certo un’impacciata difesa d’ufficio) potrebbe tentare di guarire".