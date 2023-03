Massa Lombarda approva il bilancio di previsione: investimenti per 5 milioni

Il Consiglio Comunale di Massa Lombarda ha approvato il bilancio di previsione 2023 dell'ente e il Documento Unico di Programmazione 2023-2025. L'approvazione è avvenuta con sole due astensioni senza voti contrari. Il Piano triennale degli investimenti ammonta a 5.381.195 euro.

In particolare nell'anno in corso sono previsti investimenti per 2.461.195 euro riferiti soprattutto alla riqualificazione degli edifici comunali, all'estensione della video sorveglianza, alle manutenzioni straordinarie presso la Sala del Carmine, al Palazzetto dello sport e alla progettazione esecutiva di un nuovo blocco di loculi. Inoltre, sarà riqualificata e messa ulteriormente in sicurezza la viabilità in ambito urbano e nel forese.

Stanno per essere avviati i lavori della riqualificazione di Piazza U. Ricci e prenderà avvio la realizzazione del progetto Bike to work. In tutto, nel triennio, oltre il 62% delle risorse saranno investite negli immobili utilizzati per l'istruzione e la cultura (scuole, musei, centro culturale) e il 14% per le strutture di impianti per la diffusione della pratica sportiva.

Il sindaco Daniele Bassi ha dichiarato: "C’è soddisfazione perché siamo riusciti, pur con le oggettive difficoltà che tutti stiamo vivendo, a garantire la salvaguardia e il consolidamento dei servizi essenziali, oltre a ridistribuire il 100% delle risorse in conto capitale (a partire dagli oneri di urbanizzazione) per investimenti. Come Anci, lamentiamo l'insufficiente attenzione del governo centrale che non ha ascoltato le legittime richieste dei territori. Nonostante tutto ciò continuiamo ad avere un bilancio sano come testimonia la costante riduzione dell'indebitamento pro capite. Nel 2024 scenderà a 173 euro; ricordo che nel 2014 abbiamo ereditato un indebitamento pro capite di 464 euro. Esprimo gratitudine per l'efficiente lavoro dell'intera struttura comunale e per la concreta collaborazione dei gruppi consiliari, a partire dalla conferenza dei Capigruppo. E' con questo spirito che si possono trasformare i problemi in opportunità di crescita".