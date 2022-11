Massa Lombarda, Fratelli d'Italia prepara il terreno per le elezioni del 2024

Sabato Fratelli d’Italia Bassa Romagna ha avviato il “Progetto Massa Lombarda – Obiettivo 2024”. Presso la Sala Zaccaria, sono intervenuti Alberto Ferrero, segretario provinciale di FdI, Rudi Capucci, Coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna e i due consiglieri comunali massesi, Daniele Macagnino e Roberto Dosi. I relatori hanno posto particolare attenzione sui temi della sicurezza e dell’opposizione svolta in consiglio da Macagnino e Dosi.

Macagnino ha in particolare sottolineato gli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato il Comune di Massa Lombarda, aggiungendo, in linea con il Direttivo di Fratelli d’Italia Bassa Romagna, che "la scelta dello spegnimento delle luci possa incrementare gli episodi di delinquenza e creare problemi non solo alla sicurezza stradale ma anche pubblica, considerando che la Provincia di Ravenna e in particolar modo Massa Lombarda hanno statistiche piuttosto allarmanti per quello che riguarda i casi di criminalità e micro-criminalità".

Il consigliere Dosi, dopo aver evidenziato "il continuo ostruzionismo da parte della giunta comunale verso quelle che possono essere proposte solide e costruttive", ha suggerito l’installazione dei "lampioni intelligenti i quali si attivano al passaggio delle auto e dei pedoni, consentendo un risparmio notevole e mantenendo un livello di illuminazione necessario per garantire la sicurezza dei cittadini".

Il segretario provinciale Alberto Ferrero ha poi rimarcato "l’importanza e credibilità che Fratelli d’Italia sta guadagnano a livello nazionale e locale" e auspica che la futura classe dirigente dei comuni della Bassa Romagna possa essere espressione del centro-destra. Dello stesso parere è il coordinatore Rudi Capucci, che ha tracciato la linea per raggiungere gli obiettivi del 2024, augurandosi che "anche gli alleati, possano prendere parte in maniera decisa e coerente a quelle che saranno le strategie e discussioni per arrivare a individuare i candidati da presentare alle prossime elezioni amministrative".