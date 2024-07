Massa Lombarda, il sindaco Sangiorgi incontra le opposizione per trattare insieme il tema della sicurezza

Il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi ha incontrato i Capigruppo delle liste “Massa Lombarda Futura”, "Lista Civica Vivi Massa Lombarda”, “La Piazza Insieme” che compongono il Consiglio Comunale di Massa Lombarda per trattare congiuntamente il tema della sicurezza. Il sindaco Stefano Sangiorgi dichiara: “Sono soddisfatto dell’incontro tenutosi con Gianpiero Aresu, Antonella Brini e Giovanni Tozzola. Come in campagna elettorale ci siamo trovati d’accordo sul delicato tema della sicurezza, dimostrando fin dai primi minuti dell’incontro una forte unione d’intenti. Ci siamo soffermati molto sul tema della sicurezza nel nostro tessuto sociale, affrontandolo trasversalmente. Nelle prossime settimane, siamo intenzionati ad allargare ulteriormente gli incontri ai vari rappresentanti delle comunità massesi condividendo le strade da percorrere e capire congiuntamente come si percepisce il problema in tutta la città. Inoltre, come già precedentemente dichiarato, verrà presto messo in piedi un tavolo di confronto permanente con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e del presidio di Polizia Locale del territorio.”