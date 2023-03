Movimento 5 Stelle, Massimo Bosi è il nuovo coordinatore provinciale: "Ora partiamo con i gruppi territoriali"

Il Movimento 5 Stelle riparte dai territori e dal confronto con i cittadini. Su questo si basa il nuovo corso politico del movimento guidato da Giuseppe Conte. Al centro lo statuto e i temi. Due settimane fa, l’ex Presidente del Consiglio dei Ministri aveva annunciato di aver confermato i coordinatori regionali e di aver provveduto a designare i nuovi coordinatori a livello locale “che avranno il compito di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali”. Se per l’area emiliano-romagnola i coordinatori sono l’ex senatore di Sassuolo Gabriele Lanzi e il senatore romagnolo Marco Croatti, per la provincia di Ravenna il ruolo di coordinamento del territorio sarà invece in capo all’assessore alla sicurezza del comune di Faenza, Massimo Bosi, che sabato mattina al caffè Il Nazionale in Piazza del Popolo a Ravenna si è presentato nella nuova veste. “Siamo felici che Giuseppe Conte abbia accolto la proposta mia e di Marco Croatti individuando in Bosi il nuovo coordinatore provinciale di Ravenna. Quando siamo nati come Movimento non avere una struttura ci ha aiutato. Oggi tuttavia è prioritaria l’organizzazione. Per questo dopo aver approvato lo statuto, oggi facciamo un ulteriore passo”, ha detto Gabriele Lanzi relativamente alla nomina di Massimo Bosi.

Per il senatore Croatti, il coordinamento provinciale coincide con “un nuovo meccanismo sul territorio, un modo per raccontare anche più chiaramente la linea politica del M5S. Siamo in una fase nuova - ha specificato Croatti -. L’organizzazione nazionale ha bisogno di riportare a livello locale un necessario riferimento politico. Massimo Bosi rappresenta il M5S, viene da un Meet up di 20 anni fa (2005), e da un gruppo che aveva presentato alle elezioni amministrative una lista civica, ancora prima che venisse presentato il Movimento 5 Stelle. E’ assessore a Faenza, è riconosciuto e ha contezza delle dinamiche politiche. Una persona che quindi oltre alla conoscenza del territorio sa qual’è la barra politica del Movimento 5 Stelle. La priorità ora sarà il confronto con i cittadini e con le altre forze politiche”.

L’impegno di Massimo Bosi inizia quindi con tali presupposti. “Siamo forti come provincia perché già da un anno e mezzo lavoriamo insieme con tutti i rappresentanti - evidenzia Bosi -. Il mio ruolo consisterà nel far partire i gruppi territoriali, e creare dialogo con le altre forze politiche. A Faenza abbiamo voluto il simbolo del movimento a tutti i costi, l’anno successivo inoltre è stato portato a Ravenna e in seguito sono arrivati i risultati. L’unico modo per fare qualcosa di concreto oggi è dialogare anche per indirizzare le altre forze politiche a seguirci nei nostri temi. Ora ci attende una fase in cui dovremo provare a rimettere in piedi il primo percorso del movimento ovvero la partecipazione politica”. Lo sviluppo territoriale del Movimento 5 Stelle quindi passerà adesso dalla costituzione di gruppi territoriali. Probabilmente in provincia di Ravenna saranno due, in attesa che vengano definite le aree dall’organizzazione nazionale.

Nella rotta, inevitabilmente, ci saranno le prossime tornate elettorali a cui il Movimento 5 Stelle ravennate sta guardando. In particolare, “a Bagnara di Romagna faremo un incontro finalizzato a presentarci e a portare il simbolo del Movimento” sottolinea Bosi. Seguiranno poi le amministrative nella Romagna Faentina e in Bassa Romagna in comuni come Brisighella, Lugo, Solarolo, Sant’Agata sul Santerno. Su possibili alleanze e partecipazione a coalizioni “il confronto sarà sempre sui temi di interesse comune”. Lo stesso vale per un dialogo con il Partito Democratico, già alleato in precedenti tornate amministrative nonchè di governo, ancor di più dopo le aperture nazionali in seguito alla nomina di Elly Schlein alla guida del PD. “Siamo felici per il bagno di democrazia che il Partito Democratico ha messo in atto e per il modo con cui hanno affrontato questo nuovo percorso - conclude Croatti -. Ci siamo confrontati sia con Bonaccini sia con Schlein ma il cuore della discussione come sempre saranno i temi”.