Mattarella a Ravenna per ricordare l'assalto fascista alle coop, il Pd: "Assente solo il sindaco di Brisighella"

Il circolo Pd di Brisighella solleva un caso politico: "Giovedì 27 luglio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assieme al Presidente della Regione Bonaccini erano a Ravenna per ricordare i cento anni dall'assalto fascista alla Federazione delle Cooperative di Ravenna. Un fatto storico importante, preludio, assieme a tante altre aggressioni al movimento dei lavoratori, della marcia su Roma dell'ottobre 1922. Con Mattarella vi erano tutti i Sindaci della Provincia, tranne il nostro di Brisighella, si veda la foto (La Sindaca di Riolo Terme è dietro al Sindaco di Ravenna)", precisano dal Pd.

"Non è la prima volta che manchiamo a questi importanti momenti istituzionali - il rammarico del Pd - possibile che tutte le volte che c'è un evento che si ricollega alla lotta antifascista, non vi sia nessun rappresentante della Giunta? No non sono,i cosiddetti impegni precedentemente presi. È la volontà di fare apparire il fascismo una legittima opzione politica, quando invece il fascismo è in sé stesso negazione assoluta di ogni opzione e opinione. Il silenzio sui fatti storici dello squadrismo non è estraneità, è piuttosto connivenza morale coi medesimi e legittimazione del metodo. La nostra Giunta non partecipa mai a queste manifestazioni ma porta invece tutti gli anni una corona a ricordo dei caduti della Repubblica Sociale Italiana di Mussolini", conclude il Pd di Brisighella.