Salvini alla Festa della Lega a Cervia: "L'obiettivo è far durare cinque anni questo governo"

Chissà se in futuro si parlerà di "Patto di Cervia". Ha destato curiosità il pranzo di domenica pomeriggio al Sunset beach di Cervia tra il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini e il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. "Ho parlato di lavoro, ma sento quotidianamente altri governatori come Zaia e Fontana, così come ho sentito i sindaci di Catania e Palermo per gli incendi che hanno interessato negli ultimi giorni la Sicilia", ha commentato il leader del Carroccio.

Sulle attività del governo Meloni, "in questi nove mesi penso che si sia dimostrata la differenza tra chi chiacchiera e chi fa. Il mio obiettivo principale è che questo governo duri cinque anni. Siamo in carica da nove mesi e in nove mesi una donna mette al mondo un bimbo. E nell'Italia che ho in mente saranno ancora le donne a mettere al mondo i bimbi e si chiameranno mamme. E qui chiudo la parentesi sul politicamente scorretto".

"Se rimaniamo compatti e facciamo quello che l'Italia si aspetta nei prossimi cinque anni possiamo avere la rivoluzione industriale, ambientale ed economica che il Paese visse negli anni '50 e '60", è la previsione di Salvini. Non sono mancate delle frecciate allo scrittore e giornalista Roberto Saviano: "Può attaccarmi su tutto, tranne che essere avvicinato alla malavita, con Mafia, 'Ndragheta e Camorra che sono un cancro da estirpare dal nostro Paese".

Salvini si è anche focalizzato sul piacere di trascorrere qualche ora in Romagna. "Finchè campo vengo in Romagna - ha esclamato -. Continuo a non capire quelli che cercano il divertimento all'estero, quando l'Italia è il posto dove si mangia e beve meglio - ha esordito -. Ho pranzo in spiaggia in costume da bagno e mi aspetto delle polemiche. Mi autodenuncio la pancetta, ma 'umo de panza, omo de sostanza'".