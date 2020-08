Elezioni a Faenza, Salvini in piazza per sostenere il candidato sindaco Cavina

In vista delle prossime elezioni comunali previste per il prossimo 20 settembre, il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Faenza, in piazza della Libertà, venerdì 21 agosto alle 20.30. A darne notizia è il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone: "Abbiamo aperto la campagna elettorale, insieme a soci e simpatizzanti della Lega, nel giugno scorso a Casa Spadoni con Matteo Salvini, durante una serata affollatissima. Venerdì Salvini torna a Faenza, questa volta in piazza, per sostenere il candidato sindaco della coalizione alternativa alla sinistra, Paolo Cavina, designato da un’area che comprende le forze di centrodestra e tre liste civiche".

