Mensa ospedaliera sovraffollata, Mastacchi (Rete Civica): "Dipendenti costretti a rinunciare al servizio"

Il capogruppo di Rete Civica - Progetto Emilia-Romagna, Marco Mastacchi, ha presentato alla presidente dell’Assemblea legislativa e alla Giunta Regionale un’interrogazione per portare all’attenzione della Giunta la questione del sovraffollamento negli orari d’uso, dei locali della mensa dell’Ospedale di Ravenna. "I dipendenti dell’Ausl Romagna in forze presso l’Ospedale di Ravenna sono, ormai quasi quotidianamente, costretti a rinunciare alla fruizione del servizio mensa - spiega Mastacchi - a causa del consistente flusso di persone, che determina attese interminabili e non compatibili con gli orari concessi per la pausa pranzo".



"L’accesso alla mensa è un diritto riconosciuto da contratto - chiarisce il consigliere regionale - ed è chiaro che il maggior afflusso, dovuto anche alla presenza dei tirocinanti del corso di Laurea di Medicina, previsto ma evidentemente non preventivamente organizzato dalla Direzione Aziendale, pregiudica la fruizione del servizio da parte di tutto il personale dipendente. Da diverse settimane i dipendenti di Ausl Romagna hanno segnalato il disagio che stanno subendo e anche il sindacato degli infermieri NurSind di Ravenna ha scritto alla Direzione Aziendale chiedendo un intervento immediato in merito. Il prolungarsi di questa situazione rischia di creare tensioni tra i sanitari in servizio ed i tirocinanti, oltre a creare forti malumori e disagi, che invece andrebbero assolutamente evitati, visto anche il periodo non proprio florido in cui versa la sanità regionale".

Il consigliere Mastacchi interroga la Giunta regionale "per sapere quali interventi intende attivare, e in quali tempi, per consentire la fruizione del servizio mensa ai sanitari in servizio così come ai tirocinanti dell’Ausl Romagna, in forze presso l’Ospedale di Ravenna - e chiede inoltre - se non ritenga necessario un adeguamento degli spazi dell’Ospedale di Ravenna dedicati a questo servizio per scongiurare tensioni tra i sanitari in servizio ed i tirocinanti e riconoscendo ai dipendenti un diritto sancito dal contratto sottoscritto con Ausl Romagna".