Mezzi commerciali in via Cavour, Esposito (FdI): "Servono senso unico di marcia e orari di ingresso precisi"

Occorre "tutelare la pubblica incolumità di pedoni e ciclisti spesso costretti a pericolose manovre tra furgoni e mezzi commerciali che a tutte le ore intasano": lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Renato Esposito che deposita un'interrogazione a risposta scritta rivolta al sindaco di Ravenna. "Via Cavour è il biglietto d’accesso al centro storico della nostra città per turisti e cittadini che sopraggiungano da via Maggiore, dalla zona di via Faentina e da zone limitrofe - rileva il consigliere di Fratelli d'Italia - sulla stessa strada insiste un traffico pedonale e ciclabile molto intenso a tutte le ore, per motivi di lavoro o personale". Ma la coesistenza di pedoni, ciclisti con i mezzi commerciali che servono le attività della via, secondo Esposito, va ulteriormente regolamentata.

Il consigliere riferisce di un fatto avvenuto non molti giorni fa, in cui uno di questi mezzi avrebbe "urtato e quasi divelto una tenda da sole scorrevole chiusa regolarmente al suo posto, mentre un altro ha 'letteralmente' decapitato un pubblico lampione". Esposito chiede dunque a sindaco e Giunta "per quale motivo non si provvede ad istituire un solo senso di marcia in modo da scongiurare l’incrocio pericoloso tra due mezzi commerciali che marciano in direzione opposta, e soprattutto evitare danni a persone e/o cose - e inoltre Per quale motivo non si provvede a regolamentare l’ingresso dei mezzi commerciali in tale zona pedonale a ben precise fasce orarie, possibilmente la mattina entro le ore 8 o il pomeriggio dopo le ore 19, vista anche la tipologia di attività commerciali in essa site".