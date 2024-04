Migranti, Margotti (Pd): “Necessario un confronto con il Governo sulla scelta degli sbarchi a Ravenna”

Il segretario del PD, Lorenzo Margotti è intervenuto nell’aula del consiglio comunale per esprimere alcune considerazioni sulle sfide dell’immigrazione e dell’integrazione che sta affrontando la città di Ravenna, presentando un ordine del giorno dal titolo “Ravenna, città dell’accoglienza” votato da tutta la maggioranza. "Ravenna – ha detto Margotti – ha messo in campo con orgoglio ogni risorsa organizzativa, professionale, istituzionale e logistica per consentire lo sbarco ai migranti in un porto nel quale trovare sollievo, cibo, alloggio, assistenza sanitaria e sicurezza. Ora è giunto il momento che il Governo si relazioni sul motivo della scelta di Ravenna quale porto di sbarco, pure nella consapevolezza che la distanza dal luogo di soccorso esponga i migranti a ulteriori giorni di mare e ne ritardi il supporto e la presa in carico per le necessità primarie di assistenza".

"Se guardiamo al quadro d’insieme del 2023 - continua il segretario dem - la questione migratoria non viene certamente affrontata dal punto di vista delle persone che si mettono in viaggio. La trasformazione del sistema di accoglienza in Italia ha inferto un duro colpo a quell’accoglienza diffusa che ha caratterizzato negli ultimi anni l’impegno di molte realtà a servizio dei migranti forzati. A oggi sono 1.141 le persone sbarcate a Ravenna in 15 mesi. La promessa elettorale che ha portato al governo Giorgia Meloni e la sua coalizione è stata quella di fermare i barconi di migranti che usano l'Italia come porta d'accesso all'Europa promettendo un ‘blocco navale’. Tuttavia si registrano, al 21 aprile 2023, 35mila persone arrivate su barche. Un numero tre volte superiore a quello dell'anno precedente. Lo scorso dicembre il Governo Meloni ha approvato il Decreto Legge che stringe le maglie dei soccorsi in mare da parte delle navi ONG tramite un codice di condotta, l'assegnazione di porti di sbarco molto lontani dal punto dell'intervento e lo stop ai cosiddetti soccorsi plurimi. Il decreto "Cutro", seguito alla strage di migranti al largo della Calabria che, a detta di alcuni esperti, poteva essere evitata, ha introdotto pene più dure per i cosiddetti scafisti ma nessuna novità sull'apertura di canali regolari di immigrazione. La linea perseguita ha limitato l'attività di soccorso in mare delle Ong, tanto che nel periodo di governo dal 22 ottobre 2022 al 30 marzo 2023, le Ong sono state responsabili del 7% degli sbarchi in Italia, contro il 20% dello stesso periodo dell'anno scorso".

"Il rapporto annuale 2024 del Centro Astalli ci dice che sono sempre di più i rifugiati e i richiedenti asilo che vivono in strada, hanno sistemazioni precarie sul territorio e necessitano di un accompagnamento strutturato - sottolinea Margotti - Gli accessi ai servizi di prima accoglienza (mense, docce, distribuzione vestiario, ambulatori) sono alti in tutti i territori. È aumentata la presenza di donne migranti, aumentano marginalità, disuguaglianze ma anche le complessità delle situazioni di cui le persone migranti sono portatrici. Esiste nel mondo dei rifugiati una vulnerabilità più nascosta, spesso legata ai traumi vissuti e non ancora elaborati che per emergere ed essere curati hanno bisogno di tempo, attenzione e di un’accoglienza dentro luoghi idonei".

"L'assegnazione, da parte del Ministro dell'Interno, di porti di sbarco lontani molti giorni di navigazione dal luogo di soccorso ha allungato il viaggio di persone che necessitavano di cibo, alloggio e assistenza medica. Il Governo - conclude Margotti - deve definire un confronto e una condivisione con i Comuni e le Prefetture sulle scelte fatte e sulla programmazione delle scelte in divenire, sulle iniziative di accoglienza basate su umanità, professionalità e organizzazione, sulle politiche in materia di inserimento lavorativo e integrazione. Nessuna risposta ai nostri interrogativi – ha concluso Margotti - è arrivata dalle forze di opposizione in consiglio comunale a Ravenna, che a livello nazionale sono al governo del Paese. Un silenzio che in realtà ha fatto molto rumore".