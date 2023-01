Migranti sbarcati a Ravenna, Verlicchi: "De Pascale cambia versione, di sbagliato c'è lui stesso"

"Ora i ravennati hanno avuto l'ennesima prova che il sindaco De Pascale tra i tanti problemi che ha, ne ha uno importantissimo: quello di non mettersi d'accordo con sé stesso". Così Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, Citta-Forese-Lidi, dopo le operazioni di sbarco della Ocean Viking. "Era il 2018 quando De Pascale contestava pubblicamente le scelte dell'allora Governo giallo-verde in merito alla chiusura dei porti italiani. Al grido di "porti aperti" De Pascale ambiva a guidare la protesta della sinistra locale contro la decisione di porre un freno allo sbarco dei migranti nei porti italiani. De Pascale poi aveva messo un carico da 90, utilizzando il suo ruolo di sindaco per esortare i ravennati a sostenere con offerte economiche la Ong Mediterranea. Cioè aiutare i taxisti del Mediterraneo nella loro opera di trasbordo dei migranti clandestini dagli scafi sulle loro navi per farli sbarcare in Italia".

"Ricordando tutto questo, davvero non capiamo come De Pascale oggi, invece di fare salti di gioia per avere finalmente l'occasione di dare seguito ai suoi slogan pro sbarchi, si lamenti, protesti e chieda spiegazioni all'attuale Governo per avere scelto il porto di Ravenna come destinazione per la Ocean Viking - prosegue la nota -. In realtà una spiegazione c'è ed é molto semploce: De Pascale così come tutti gli esponenti del Pd, si riempiono la bocca di buonismo portato all'esasperazione ma poi, quando si va nei fatti, dimostrano tutta la loro inconsistenza. Avrebbe il sindaco De Pascale dovuto per coerenza elogiare il governo di centro destra per aver scelto Ravenna come porto di sbarco".

"L'atteggiamento di De Pascale e del Pd ravennate oggi si spiega molto semplicemente: arroganti quando non tocca a loro, poi quando devono accogliere allora non va più bene. Di certo se alla guida del nostro Paese oggi ci fosse ancora il Pd, De Pascale si sarebbe ben guardato dal protestare: anzi ne avrebbe fatto tesoro per guadagnare qualche titolo sulla stampa nazionale come un novello buon samaritano della sinistra italiana".