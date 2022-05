“Mille Piazze per L’Italia”: iniziativa di Italia Viva a Massa Lombarda

Con la partecipazione e la presenza di Arnaldo Sella, Roberto Marconi, Fausto Renzi, Luca Martini, e con la visita del sindaco Daniele Bassi si è svolta a Massa Lombarda la prima puntata provinciale dell’iniziativa Mille Piazze per L’Italia. "La manifestazione, che ricordiamo è stata organizzata a livello nazionale con l’obbiettivo di riportare la politica a contatto con i cittadini, è partita in occasione della fine dell’emergenza sanitaria con lo scopo di incontrare di persona i cittadini nelle piazze - viene comunicato -. Adesso che si può riscoprire la politica strada per strada, la sezione di Italia Viva Massa Lombarda si è adoperata in maniera encomiabile per ritornare in presenza a ricordare a tutti gli interessati sia le campagne di Italia Viva a livello Nazionale che discutere di idee, problemi e soluzioni della nostra comunità".