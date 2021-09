Mingozzi (Pri): "A San Michele una via Viazza troppo pericolosa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La strada che collega San Michele a Villanova di Ravenna, la Via Viazza di Sotto, in particolare nel tratto che segue il cavalcaferrovia, in entrambe le direzioni diventa quotidianamente pista per moto e auto che la percorrono a velocità intollerabili, pur essendoci il limite dei 70 km orari, e quindi occorrono strumenti di controllo e di dissuasione per evitare pericoli e rischi in una Viazza stretta e con molte curve. Lo hanno chiesto alcune famiglie in occasione della discussione sulla pista ciclabile Bologna-Ravenna che interessa anche Villanova. Ho convenuto che occorrono strumenti in grado di sanzionare guide fuori regola, nonchè per mezzi pesanti sempre più numerosi e che mettono a rischio la normale viabilità; segnalerò agli organi competenti la situazione perchè assumano provvedimenti, come abbiamo fatto per la via Faentina nel centro del paese e soprattutto in prossimità della nuova scuola materna.

Giannantonio Mingozzi, candidato dell'Edera