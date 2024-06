Mobili alluvionati, De Pascale attacca Bignami: "6000 euro o niente? Così minaccia le famiglie"

“Sono pronti 6000 euro forfettari per qualsiasi cittadino che li voglia chiedere, deve essere varata la norma, ma se ci sono persone dirette o eterodirette dal Pd che vogliono continuare a fare di tutto ciò un’arma di lotta politica glielo diciamo con franchezza, siamo pronti anche a non darglieli”. Queste sono le parole pronunciate dal viceministro alle infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami durante un appuntamento politico nella sede del comitato elettorale di Vincenzo Minardi, candidato sindaco del centrodestra a Castel Bolognese. Parole che giungono dopo l'annuncio sui ristori che lo stesso viceministro aveva fatto a Cervia.

Il tema alluvione era stato toccato da Bignami anche nel corso di un appuntamento elettorale in supporto della candidata sindaca di Solarolo, Elisabetta Vignando, precisando in quel caso che dei 6000 euro, con circa "3000 euro per le cucine, e di 600-700 euro a vano". Il viceministro ha aggiunto che i comitati alluvionati avrebbero però "respinto questa proposta, facendo proprie le richieste del sindaco De Pascale che chiede 30 mila euro per ogni abitazione. Io lo dico con molta franchezza, è un obiettivo difficilmente raggiungibile", in quanto creerebbe anche un precedente per altre future catastrofi.

Dura la reazione del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, alle parole di Bignami "che annuncia per la decima volta un imminente decreto che risarcirebbe, questa volta per un massimo di 6000 euro (non più 5000 come precedentemente annunciato), i mobili delle famiglie alluvionate. Il video prosegue poi con una tutt'altro che velata minaccia, di non stanziare nemmeno questa cifra, palesemente insufficiente, se non si interrompono immediatamente le critiche. Mi chiedo se Bignami per i mobili di casa sua abbia speso più o meno di 6000 euro - conclude il sindaco - Prendo invece atto che dopo i comunicati stampa miei e dei comitati la cifra proposta da Bignami è salita da 5000 a 6000 euro, lo informo che noi romagnoli non siamo soliti farci ricattare e se servirà sono disponibile a fare altri 24 comunicati fino a raggiungere la cifra richiesta di 30 mila euro”.