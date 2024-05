Mobili alluvionati, ancora nessun decreto, Bakkali (Pd): "Quanto durerà questo inganno del Governo?"

"Solo pochi giorni fa il viceministro Bignami aveva annunciato che il Consiglio dei ministri del 29 maggio avrebbe dato il via alla liquidazione dei beni mobili danneggiati dall’alluvione. Peccato che il Consiglio dei Ministri di ieri non abbia prodotto proprio nessun decreto, nemmeno l’ombra di una misura in favore degli alluvionati, nemmeno una parola". Lo afferma la deputata ravennate del Partito Democratico Ouidad Bakkali, dopo che nei giorni scorsi il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami, a margine di un incontro di Fratelli d’Italia a Bologna, aveva anticipato il provvedimento. Un rimborso che secondo le prime indiscrezioni avrebbe dovuto aggirarsi intorno ai 5mila euro e, solo in casi particolari, fino a 10mila euro.

"Quanto durerà questo inganno? Già la cifra prevista era irrisoria e offensiva nei confronti di chi aveva subito tanti danni, ma ora scopriamo che il provvedimento non esiste proprio - critica Bakkali - È incredibile come questo governo stia prendendo in giro i cittadini da più di un anno, addirittura annunciando misure imminenti di cui poi non si discute neanche. Non ci sono più parole per denunciare l’irresponsabilità e la mancanza di rispetto nei confronti delle famiglie e delle imprese. L’incertezza e la sconforto sono ormai al culmine per molte persone e Meloni non fa altro che beffarsi di loro. Questa è la vergognosa realtà: il governo non ha mantenuto nessuna promessa e continua a voltarsi dall’altra parte, non possiamo più tollerarlo".