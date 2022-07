Mobilità sostenibile, Ravenna Coraggiosa: "Il Jova Beach ci ha fatto vedere quant’è bella Marina senza auto"

"Migliaia di ravennati e di turisti hanno partecipato al Jova beach party. Un evento, una festa che ci lascia anche alcuni spunti di riflessione. Primo fra tutti: quant’è bella Marina senza auto! Una località che per un weekend si è servita dei parcheggi scambiatori e del trasporto pubblico ed è stata realmente pedonale e ciclabile". Questo è la riflessione della lista civica Ravenna Coraggiosa in seguito alla due giorni di Jovanotti.

"Con la prossima attuazione del parco marittimo, questa vocazione può e deve concretizzarsi pienamente a Marina di Ravenna (e in generale, gradualmente, in tutte le località del litorale) - prosegue Coraggiosa - Lo si può fare potenziando i sistemi di trasporto pubblico in arrivo e i parcheggi scambiatori - che si sono dimostrati ampiamente in grado di rispondere alle esigenze, come veri e propri hub di scambio - e migliorando i percorsi ciclabili da e per Ravenna. Col risultato di rilanciare la cittadina in termini di vivibilità (dei residenti e dei turisti) e di sostenibilità complessiva, ma anche di nuova attrattività per un turismo moderno e innovativo. Una scelta pionieristica, che potrebbe dare grandi vantaggi per il futuro dei nostri lidi".