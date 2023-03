Monumento ai caduti del mare, Buzzi (Pd): "Dal 2014 esiste un progetto per il restauro e lo spostamento"

Il consigliere del Partito Democratico Gianmarco Buzzi porterà in consiglio comunale un’interrogazione in merito al restauro e allo spostamento del monumento ai caduti del mare che oggi si trova sulla sponda sinistra del Candiano in prossimità del cimitero monumentale. "È dal 2014 - afferma il consigliere Buzzi - che esiste un progetto per il restauro e lo spostamento del monumento ai caduti del mare che fu inaugurato il 3 aprile 1960 dopo 5 anni di progettazioni e lavorazioni dello scultore ravennate Giannantonio Bucci. La statua è costituita da blocchi di travertino, è alta 4.30 metri circa e raffigura un marinaio in tenuta da lavoro, con cerata, cappello e lo sguardo rivolto verso il mare. L'ampio basamento su cui poggia, di dimensioni 7 per 9 metri, fu progettato dall'architetto Lamberto Bazzoni. Completano il monumento una lastra con riportato l'incipit della preghiera del marinaio, un pennone porta bandiera e una grande ancora di ferro".

"Attualmente il monumento è interessato da fenomeni di degrado importanti, soprattutto del basamento. In seguito all'espansione delle attività portuali e il progressivo abbandono degli ormeggi della darsena di città, il monumento ha perso il suo valore in quanto le navi si fermano a valle dello stesso. Sappiamo bene che, per il mondo marinaresco, le tradizioni sono importanti ed è usanza che, all'ingresso di ogni porto, un'opera dia il benvenuto alle navi che entrano. Perciò – conclude Buzzi – riteniamo che sia molto importante attivarsi per il restauro e lo spostamento della statua affinché alla stessa venga assicurata al più presto la degna visibilità e le venga conferita la giusta valorizzazione".