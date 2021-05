Morrone e Raffaelli (Lega): "In arrivo molte risorse dal governo per progetti di fattibilità"

"In arrivo in Romagna oltre 2 milioni e 680.000 euro per la progettazione di fattibilità di infrastrutture"

"In arrivo in Romagna oltre 2 milioni e 680.000 euro per la progettazione di fattibilità di infrastrutture". Ne danno notizia i parlamentari della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli, che considerano queste risorse, previste per il triennio 2021-23, “un punto di partenza importante per consentire l’avvio dell’iter per la realizzazione di opere indispensabili per il territorio. Si tratta di 731.524 euro destinati a Forlì-Cesena, 1.231.252 a Ravenna e, infine, 720.923 a Rimini".

“Sarà ora compito delle amministrazioni locali prevedere le priorità su cui investire. Di certo si tratta di risorse che consentono di dare nuovo impulso alla fase di progettazione che rappresenta uno dei principali problemi che gli enti locali devono affrontare. Dobbiamo ringraziare la particolare l’attenzione del vice ministro Alessandro Morelli che conferma come la Lega punti a dare risposte ai territori con pragmatismo e concretezza”.