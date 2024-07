Movida a Milano Marittima, Ferrero (FdI): "Situazione ormai fuori controllo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Sono ormai anni che d’estate in occasione degli eventi più rappresentativi, la situazione dell’ordine pubblico a Milano Marittima sfugge ad ogni controllo. Anche quest’anno molti sono stati gli episodi, come ad esempio quello dello scorso 12 luglio, di risse che hanno imperversato per il centro della località, portando devastazione e paura. Questi episodi sono sempre più frequenti e non si limitano alle sole notti della movida più scatenata. Milano Marittima era nata come la città giardino e passare la villeggiatura in questa località era considerato un privilegio. Oggi di tutto quello è rimasto ben poco e lo spettacolo degradante, lasciato dalle “orde di barbari” che durante la notte scorrazzano, sono vetri rotti paura e devastazione.

È evidente che il territorio sia lasciato allo sbando più totale e purtroppo questo è ben visibile anche in altre zone della provincia. E fa sorridere sentire il neo sindaco sostenere che “la sicurezza per noi è un tema fondamentale e metteremo a disposizione risorse ed energie per raggiungere risultati che garantiscano la legalità e la sicurezza pubblica per cittadini e turisti”. Ricordo, infatti, che l’attuale amministrazione è figlia di quella precedente ed a quanto pare niente è stato fatto per limitare queste situazioni. È ovvio che se l’amministrazione continua ritenere l’insicurezza solo una percezione e non un fenomeno reale e quindi da contrastare, situazioni del genere diventeranno all’ordine del giorno. Bene quindi hanno fatto i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Annalisa Pittalis e Duilio Granitto a sottoscrivere una interrogazione in cui si chiede all’amministrazione cosa intenda fare per contrastare il fenomeno.

In definitiva mi domando se il candidato presidente della regione De Pascale, che qualche influenza sulla politica di Cervia ce l’ha, sia a conoscenza di come sia la situazione nella sua città natale. A tale proposito do la mia disponibilità a fare assieme a lui un sopralluogo il sabato sera nei luoghi maggiormente frequentati, a ridosso delle spiagge divenute ormai discoteche, affinché possa realmente rendersi conto di come stiano le cose. Cervia e Milano Marittima sono due località che se fossero realmente valorizzate potrebbero tornare ad essere quello che nei decenni passati rappresentavano.



Alberto Ferrero - Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia