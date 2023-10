Il Movimento 5 Stelle di Ravenna: "Tante promesse e pochi soldi per gli alluvionati in Romagna"

"Tristemente profetico, o semplicemente lungimirante, l’intervento fatto dal consigliere Schiano durante il consiglio comunale di martedì 3 ottobre, dove a nome del Movimento 5 stelle sollecitava lo stanziamento dei fondi e chiedeva di non denigrare chi, come loro, cittadini, imprese e maggioranza, lo faceva già da 5 mesi". Così in una nota il Movimento 5 Stelle di Ravenna. "Tuttavia, a cinque mesi dall’alluvione, dei fondi stanziati dal governo per gli ammortizzatori sociali e per il sostegno alle imprese che esportano, visto che insieme ai dipendenti si sono subito rimboccati le maniche e rimesso in piedi gran parte delle aziende, non sono stati spesi e sono tornati allo Stato per circa 800 milioni".

"Gli amministratori locali e regionali avevano chiesto al Governo di dirottare quegli 800 milioni, non spesi per la cassa integrazione, sull’indennizzo immediato di famiglie e imprese; ma il Governo Meloni ha detto “No”. Il Governo, con il decreto Omnibus di agosto, ha messo a disposizione per la ricostruzione solo 300 milioni, i quali ora sono a disposizione del Commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ma i fondi stanziati risultano totalmente iniqui rispetto a quanto preventivato sino a ora da tutti i Comuni colpiti (circa 9 miliardi)".

"Nonostante la premier avesse confermato il sostegno economico nella lettera inviata al presidente della Regione Stefano Bonaccini di due mesi fa, fino a ora sono stati stanziati solo 600 milioni circa, tutti gli altri fondi promessi a oggi rimangono “slogan da propaganda” - conclude il Movimento 5 Stelle -. Il Consigliere pentastellato Schiano chiede meno polemiche inutili viste in aula e chiede a tutte le forze politiche di opposizione e maggioranza l’impegno a far sì che il Governo Meloni stanzi quanto prima i fondi necessari a far ripartire famiglie e imprese, nella Romagna post alluvione".