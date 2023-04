Dal Museo al gemllaggio, la proposta di Viva Ravenna: "Ridiamo dignità al Moro di Venezia"

"Ridiamo la dignità che merita al Moro di Venezia". Con questo obiettivo i consiglieri comunali di Viva Ravenna, Filippo Donati e Nicola Grandi, depositano un'interrogazione che contiene varie proposte per dare visibilità alla celebre imbarcazione esposta nella Darsena di città. "Crediamo sia davvero arrivato il momento di cominciare a pensare seriamente a come valorizzare in maniera non estemporanea questo aspetto di Ravenna, considerando anche le potenzialità che la zona della Darsena andrà a concretizzare negli anni a venire approfittando dell’emozione che ancora desta questo nome e quella bandiera".

Donati e Grandi chiedono dunque al sindaco di Ravenna di "intraprendere un percorso che conduca allo studio di fattibilità, progettazione ed infine realizzazione di un 'Museo del Moro di Venezia', possibilmente proprio nell’area della Darsena (ma perché no a Marina di Ravenna o dove si trovi uno spazio adeguato), raccogliendo cimeli, fotografie, filmati e testimonianze, gadgets e merchandising di quella che fu una delle più belle e partecipate avventure sportive ed imprenditoriali di questa città".

Non solo, i consiglieri di Viva Ravenna propongono anche di "intraprendere un percorso che conduca ad un gemellaggio (anche limitatamente al perimetro di tale progetto) con Venezia e con San Diego, nel nome di una barca e di una storia che ha veramente lasciato il segno ed era armata da un grande ravennate". A questi progetti ambiziosi, si aggiungono le richieste di "valutare la possibilità di installare una passerella che corra a fianco del ponte di coperta con annessa segnaletica esplicativa - e infine - di installare comunque subito (come già richiesto in passato anche da colleghi) un cartello che indichi di quale barca si tratta e ne racconti la storia".