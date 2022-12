Nasce in Romagna l'associazione 'Idee per la sinistra': tra gli aderenti anche Vasco Errani

A seguito dell'iniziativa svoltasi recentemente a Cesena con Rosy Bindi e Vasco Errani, è nata in Romagna l’associazione “Idee per la sinistra” che vuole essere un luogo di discussione e confronto sui problemi, sulle proposte, sulle idee per contribuire alla discussione che si è aperta nella sinistra, nel Pd con la fase costituente e nel campo progressista, "per una sinistra che non può che essere plurale".

L'associazione si propone di "rimettere al centro le esigenze e le difficoltà quotidiane di chi non ce la fa, ridare voce a chi voce non ne ha. Con il coraggio di mettere in discussione gli errori fatti dalla sinistra e la capacità di cogliere i cambiamenti profondi della società". Una delle novità della nuova associazione sarà nel modo di agire: le varie iniziative (a cui saranno invitati anche esperti nazionali) saranno preparate da incontri, gruppi di lavoro con associazioni, gruppi di interesse più o meno organizzati, per partire da chi si occupa o vive ogni specifico problema, per ascoltare e partire dalle condizioni concrete attuali e da lì costruire idee, proposte e possibili risposte da confrontare pubblicamente e da far circolare anche tramite gli strumenti comunicativi dell'associazione.

"Siamo persone che non si arrendono all’egoismo che questa destra alimenta, non ci arrendiamo all’idea che ognuno, sgomitando, si salva da sé - si legge nel manifesto fondativo - Preferiamo il “Noi” perché nessuno si salva da solo. Vogliamo costruire e batterci per un futuro dove nessuno rimanga indietro, dove si va avanti solo se lo si fa insieme. Diamo vita all’associazione “Idee e proposte per la sinistra” perché crediamo che ci sia bisogno di uno spazio dove tutte le persone che condividano queste esigenze si sentano a casa e possano dare un contributo per ricostruire una visione di futuro per tutte e tutti. Non ci interessano gli steccati partitici, perché tutto quel che c’è a sinistra adesso è insufficiente, non basta. Un gruppo che ha voglia di essere strumento propulsivo, luogo di partecipazione ed aggregazione, dove, senza rinunciare alla complessità e profondità delle grandi questioni del nostro tempo, dare un contributo per la ricostruzione di un’alternativa a questa destra pericolosa. Vogliamo dare una mano alla discussione che si è aperta nella sinistra, nel Pd con la fase costituente e nel campo progressista. C’è bisogno di un salto di qualità per dare forza, credibilità e rappresentanza alla sinistra, che non può che essere plurale. Questa, oltre che essere un’esigenza di tante e tanti, è anche un’esigenza per la qualità della nostra democrazia. Proviamo tutte e tutti un senso di insoddisfazione verso il presente, siamo consapevoli che ciò che c’è non basta. Ma è da questa consapevolezza che cresce la volontà di creare una nuova prospettiva".

"Abbiamo a cuore la salvaguardia del pianeta e della specie umana e vogliamo lavorare per ricostruire un nuovo equilibrio col nostro pianeta - continua il manifesto - Ciò che ci muove e spinge è la prospettiva di un mondo più giusto, più sano da lasciare ai nostri figli e alle nostre figlie. Il nostro punto di partenza è la volontà di riaprire la discussione, mettere e metterci in discussione. Per fare ciò sentiamo la necessità di osservare e analizzare, con un pensiero che abbia ampio respiro e sia a lungo termine, le grandi questioni che dominano il presente e il futuro, a cominciare dalla necessità di pensare un nuovo ordine internazionale multipolare, fondato sulla pace e la cooperazione fra i popoli. Serve un nuovo modello economico e di sviluppo, che sia basato sulla centralità del lavoro e dei suoi diritti, e sulla salvaguardia dell’ambiente e del clima. Vogliamo un welfare che rimetta al centro la dignità e la tutela delle persone, a partire da quelle più deboli. Pensiamo una società fondata sull’inclusione e l’accoglienza, che operi per garantire parità di diritti e opportunità a tutti i generi e le soggettività. Una società, quindi, che sia finalmente in grado di rendere concreti e attuati i principi a cui la nostra Costituzione si ispira e su cui pone le basi. Per dare un contributo all’altezza della situazione abbiamo bisogno di ampia partecipazione e di pluralità di punti di vista. C’è bisogno di tutti, di chi ha fatto politica militando nei partiti e di chi non lo ha mai fatto, di chi si è dedicato all’attivismo e all’associazionismo. Abbiamo bisogno di chi ha vissuto ampie fasi della storia del nostro paese e dei più giovani che si apprestano a farlo. L’intento è quello di attivarci all'interno della realtà locale, ma mantenendo una prospettiva globale, che sia intersezionale ed orientata ad un progetto di lungo periodo. Per tutte queste ragioni abbiamo dato vita a 'Idee e proposte per la sinistra' e ci rivolgiamo a tutte le donne e gli uomini che condividono questa esigenza di confronto e vogliono mettere a disposizione il loro contributo per arricchire il dibattito e l’elaborazione, e li invitiamo ad aderire e partecipare".

Tra i primi aderenti ci sono Abbondanza Maria, Adamo Giorgio, Agostini Mauro, Alni Daniele, Altamura Rosangela, Bernardini Luciano, Biagini Roberto, Bissoni Giovanni, Boattini Carlo, Camporesi Roberto, Casadei Alice, Casadei Carlo, Casadei Claudio, Casetti Flavio, Castellucci Claudia, Castellucci Maria Adelaide, Chicchi Giuseppe, Cicognani Carla, Dionigi Francesco, Dionigi Raffaele, Donini Monica, D'Urso Paola, Errani Vasco, Esposito Domenico, Fabbri Giuseppe, Gamberini Veronica, Garbin Luciana, Gentili Rossano, Giovannini Alex, Gori Alessandra, Grassi Fabio, Greco Patrizia, Guido Gilberto, Indellicati Maria Teresa, Lucchi Fausto, Lusenti Carlo, Madrigali Maria Giovanna, Marangolo Maurizio, Montalti Stefano, Morgagni Ellero, Morgagni Federico, Morigi Ilaria, Morigi Valentina, Palazzi Ignazio, Pasi Guido, Preda Aldo, Raimondo Claudio, Randi Laura, Ricci Rebecca, Rogai Giulia, Senni Nevio, Simoni Nadia, Tarozzi Andrea, Temeroli Paolo, Urbinati Graziano, Zanetti Liviana. Le adesioni si possono mandare all’indirizzo mail ideexlasinistra@gmail.com.