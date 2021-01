Nasce l'associazione 'Faenza Coraggiosa': "Uno spazio di dialogo e di progetto per la città"

A pochi mesi dalla nascita della lista civica, venerdì 29 gennaio si costituisce l'Associazione Faenza Coraggiosa. "Abbiamo impiegato questo tempo cercando di progettare le fondamenta della nostra associazione: abbiamo costruito uno statuto, una struttura organizzativa, un insieme di gruppi di lavoro tematici, per affrontare con consapevolezza le opportunità della nostra comunità. Ci siamo dedicati il tempo giusto per preparare un luogo, nuovo, per tutti - spiegano i membri dell'associazione - Uno spazio di dialogo e di progetto per la città, uno spazio che ci auguriamo utile per affrontare il futuro. Abbiamo dedicato del tempo anche a conoscerci meglio tra di noi, liberi dalla frenesia elettorale. È stata una scoperta continua di persone, punti di vista, storie, provenienze e energie. Abbiamo deciso di presentarci alla città, con il coraggio che proviene dalla voglia di costruire le basi sulle quali ripenseremo, tutti assieme, ogni singolo aspetto delle nostre vite politiche, economiche e sociali. Ma non è che un inizio. Abbiamo bisogno delle competenze e delle capacità di tutti, delle altre forze democratiche, dei partiti, dell'associazionismo e del volontariato. Vogliamo prendere sotto braccio tutti coloro che non si sono mai rassegnati e chi guarda alla politica con occhi nuovi, pieni di speranza. Per partecipare o semplicemente chiedere informazioni si può inviare una mail a faenzacoraggiosa@gmail.com, indicando il nome e cognome e il desiderio di partecipare". L'assemblea fondativa si terrà venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 20:30 in modalità online.