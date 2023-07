Nasce l'associazione "Idee per la Sinistra". Fra i fondatori anche Vasco Errani

Si è svolta al Circolo Rivalta di Forlì l'assemblea generale fondativa dell’associazione “Idee per la sinistra”. Fondatori dell’associazione sono un centinaio di cittadini provenienti da tutte le parti della Romagna, mossi dalla preoccupazione e sensibilità per le sorti e il futuro della sinistra e del nostro Paese. "In un panorama caratterizzato dalla storica ascesa al governo di una destra radicale di ispirazione postfascista e dalla divisione del campo della sinistra, 'Idee per la sinistra' si propone di contribuire alla costruzione di luoghi e spazi di confronto nei quali misurarsi sui problemi reali, a partire dalle condizioni di vita, di lavoro e cittadinanza delle persone, attraverso un metodo aperto e partecipato", spiegano dall'associazione, che vede tra i fondatori il ravennate Vasco Errani.

Già nei mesi scorsi, il comitato promotore dell’associazione ha promosso e organizzato iniziative tematiche (che hanno avuto come relatori, tra gli altri, il cardinale Zuppi e Romano Prodi) volte a focalizzare alcune delle questioni di maggior rilievo per il dibattito della sinistra e del Paese, allo scopo di offrire, un contributo di idee e proposte, andando oltre steccati e divisioni partitiche. In particolare due iniziative sono state dedicate al tema della sanità, "da difendere e rilanciare nel suo carattere pubblico e universalista. Da tali incontri ha poi preso vita una petizione dal titolo 'Difendiamo la sanità pubblica' che ha raggiunto oltre 130.000 firme nell’arco di poche settimane per affermare il principio del diritto alla salute e la difesa di un servizio sanitario pubblico e di qualità", precisa la neonata associazione.

Sono stati così eletti gli organismi direttivi dell’Associazione, il coordinamento e i due coordinatori, sulla base del principio della parità di genere fra i componenti. Fanno parte del coordinamento di “Idee per la sinistra”: Alni Daniele, Altamura Rosangela, Baredi Elena, Bertozzi Loretta, Boattini Carlo, Camporesi Roberto, Casadei Alice (coordinatrice), Durso Paola, Errani Vasco, Esposito Domenico Antonio, Gori Alessandra, Giorgini Maria, Montalti Stefano, Morgagni Federico (coordinatore), Nuti Giulia, Palazzi Ignazio, Rogai Giulia, Urbinati Graziano.

Dopo la conclusione degli adempimenti formali, la serata è stata dedicata ad un confronto aperto sul tema dell’alluvione e della ricostruzione. Dal dibattito è emersa la sottolineatura di alcuni aspetti fondamentali. "In primo luogo la denuncia, al netto del giudizio sulla persona del generale Figliuolo, dell’atteggiamento ideologico tenuto dal governo nell’accidentato processo di nomina del Commissario, ispirato alla precisa volontà politica di porre ai margini il sistema istituzionale del nostro territorio, che pure sarebbe indispensabile coinvolgere e valorizzare se si vuole conseguire una ricostruzione rapida, equa ed efficace. Il prezzo di questa scelta politicista rischia di essere pagato dai cittadini romagnoli - esprime il coordinamento di Idee per la Sinistra - Una particolare sottolineatura è stata posta sulla richiesta di immediate garanzie sul fronte del risarcimento dei danni per famiglie e imprese; alla logica degli annunci è necessario sostituire un’azione immediata per il reperimento di adeguate risorse e per la messa in campo di meccanismi rapidi e snelli per permettere agli alluvionati di accedere ai fondi".

"Un altro tema di fondo emerso dal dibattito è quello della ricostruzione del territorio, che dovrà riguardare non solo le infrastrutture ma occuparsi anche di mettere in campo studi e competenze per un grande piano di adeguamento di una maglia idrogeologica non più adeguata a fronte dei mutamenti climatici. Questo piano - conclude l'associazione - dovrà sorreggersi su un diverso paradigma, che consideri difesa del territorio e salvaguardia ambientale come pilastri di un’unica strategia integrata, da collocare nel quadro di un nuovo modello economico fondato sulla sostenibilità e la transizione climatica".