Nasce il Tavolo per valli e pinete, Azione: "Investimenti siamo messi a frutto in modo proficuo"

"Nasce il “Tavolo per le valli e le pinete” che, da quanto abbiamo appreso da Palazzo Merlato, verrà per la prima volta convocato entro pochi giorni". A salutare con soddisfazione l’istituzione del nuovo organismo - che include i vari portatori di interesse che già partecipano a vario titolo alla gestione e conservazione del nostro patrimonio ambientale - sono gli esponenti di Ravenna in Azione: la consigliera comunale Chiara Francesconi, Filippo Govoni e Stefano Ravaglia rispettivamente Segretari provinciale e comunale.

"Si concretizza in questo modo l’impegno che l’Amministrazione aveva assunto in più occasioni pubbliche: coinvolgere nella gestione i soggetti fruitori degli ambienti vallivi e pinetali come ATC, Assopesca, Cooperative dei capannisti, ecc. per realizzare nuove forme di collaborazione rispettose delle esistenti situazioni di fruizione – sottolineano gli esponenti del partito di Carlo Calenda - Siamo infatti consapevoli che il nostro patrimonio ambientale, particolarmente esteso e complesso, richiede cura ed esperte manutenzioni adeguate ai differenti ambienti, fra zone umide, foci, pinete e dune che si estendono fra il mare e l’entroterra. Da sempre come Ravenna in Azione sosteniamo che solo con tali forme di gestione può diventare veramente “incisivo” anche l’incremento di un’offerta turistica locale che incoraggi la pesca amatoriale ed agonistica, il turismo equestre, l’attività venatoria, il birdwatching, il trekking, lo sport e la convivialità nei bilancioni. Da anni – tiene a sottolineare Ravenna in Azione - dialoghiamo e ci siamo fatti portavoce delle istanze di un ampio numero di soggetti che frequentano a vario titolo gli ambienti vallivi e pinetali: cittadini, sportivi, turisti, visitatori naturalisti, cacciatori, pescatori ricreativi e professionali, ecc.". "Ci auguriamo pertanto – concludono gli esponenti azionisti – che i notevoli investimenti attuati e programmati anche grazie alle risorse del PNRR possano essere messi a frutto nel modo più proficuo ascoltando anche le richieste e il know-how dei portatori di interesse coinvolti nel Tavolo".