Natale ed Europa, Spadoni (LpRa): "Si difendano i valori e le tradizioni cristiane"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.

Personalmente sono sempre stato un assertore dell’europeismo, anche se francamente penso che i padri fondatori dell’Unione Europea a cominciare da De Gasperi, Spinelli, Schuman, Bech, Monett, Spaak, Adenauren, dubito pensassero all’Europa di oggi. Si trattava di statisti che pur essendo di lingua, cultura e tradizioni diverse fra loro erano dotati di una forte propensione al dialogo. Possedevano, insomma, un patrimonio di idee, valori e orizzonti che nel tempo si è gradualmente impoverito sino a raggiungere livelli alquanto discutibili. Basti pensare al processo di scristianizzazione che gradualmente serpeggia con grande forza all’interno del Parlamento Europeo.

Non mi ritengo un bigotto né tantomeno un bacchettone, tuttavia non posso non ricordare gli anni 2013 -2015 in cui la politica non fu in grado di inserire nella Costituzione Europea, o almeno nel suo preambolo un riferimento alle radici giudaiche cristiane. Una sconfitta della politica e dei vari stati, soprattutto di quelli in cui si professa ed è radicata maggiormente la religione cristiana. Da questa occasione storica mancata, sono derivati fenomeni dagli effetti a mio parere gravi, come, ad esempio, i numerosi tentativi di togliere i crocifissi dalle aule o quelli di eliminare i presepi, sino a giungere alla proposta di cancellare il Natale, come proposto in questi giorni nella guida della commissione Ue per la comunicazione inclusiva, sostituendo la semplice dizione festività ed evitando, quindi, di utilizzare espressioni atte ad urtare la sensibilità di nessuno.

Natale, dunque, senza alcun riferimento religioso! Per fortuna che ha prevalso il buon senso, ma il dietrofront della Commissione a seguito delle numerose polemiche non assolve, tuttavia, la gravità della proposta scaturita da questo organo istituzionale i cui presupposti erano principalmente legati alla discriminazione. Legittimo è chiedersi cosa potrebbe ancora accadere! Paradossalmente c’è da aspettarsi che fra qualche tempo vi sia da parte dei politici di questa Europa che rifà ai Padri costituenti, la richiesta di chiudere le chiese nel rispetto del pluralismo, della libertà di culto, della difesa da ogni discriminazione; bandire insomma le nostre tradizioni, la nostra religione, la nostra storia, per non offendere la sensibilità di nessuno. Povera Europa i cui valori respirano una lenta agonia!

Concludo queste brevi considerazioni personali auspicando una maggiore responsabilità da parte dei politici eletti nel Consiglio Europeo, ma allo stesso tempo esorto la Cei, la Conferenza dei vescovi, a fare sentire la sua voce con parole meno timide, evitando sterili crociate ma riaffermando una linea chiara e basata sul dialogo, ma rigidamente ferma specie sui principi, i valori e le nostre tradizioni cristiane.

Gianfranco Spadoni - Lista per Ravenna