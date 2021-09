"Nel forese cittadini di serie B": la polisportiva organizza un confronto coi candidati sindaco

"Cittadini di “Serie B”! Ecco il sentimento diffuso tra gli abitanti del “forese” di Ravenna che si trovano a vivere una condizione di distacco e, in alcuni casi, di vera e propria menomazione rispetto a quelli del centro città". A denunciarlo è Vanni Bini, presidente della polisportiva Camerlona. "Menomazione che, per talune realtà, diventa un vero e proprio disagio del vivere perché ai problemi comuni a tutte le frazioni esterne al centro: mancanza di servizi comunali e di socializzazione - continua - Case della Salute centri di accoglienza per medici di medicina generale e non veri presidi territoriali; parchi lasciati all’incuria o alla buona volontà dei cittadini; assenza di illuminazione pubblica; “pseudo” ciclabili che collegano il nulla cosmico; trasporto pubblico inesistente, si aggiungono altre preoccupazioni che ledono la stessa dignità dei cittadini residenti: dalla mancanza del medico all’assenza assoluta di luoghi di ritrovo; dall’assenza assoluta di qualsiasi forma di trasporto che non sia il mezzo privato (chi ce l’ha) al traffico veicolare lasciato alla libertà degli spiriti selvaggi di viaggiare impunemente a 100 all’ora, solo per accennare ai più evidenti e gravi. In questa situazione il problema dello Sport potrebbe sembrare “residuale” ma nelle realtà di Piangipane e Camerlona è ormai diventato urgente stante il fatto, ne è un esempio di Piangipane, che i ragazzi e gli amatori non hanno più un campo degno di questo nome dove sviluppare la pratica sportiva e la palestra, che serve anche per Santerno San Michele e Camerlona, è ormai satura e non e in grado di recepire le nuove richieste".

Per questi motivi la polisportiva ha organizzato, nell’ambito della “quarta Festa dello Sport”, un incontro con i candidati sindaco di Ravenna per discutere di forese e dei problemi di chi ci vive. L’incontro, a cui hanno già aderito 7 candidati su 11 - Alessandro Bongarzone, Veronica Verlicchi, Emanuele Panizza, Gianfranco Santini, Alberto Ancarani, Filippo Donati e Lorenzo Ferri - si svolgerà domenica 12 settembre, dalle 10:00 alle 12:30, presso il campo sportivo comunale di Camerlona in via Sant’Egidio 8. Tutta la cittadinanza, le associazioni sportive e quelle della cittadinanza attiva sono invitate a partecipare.