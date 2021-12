Niente sosta gratis in centro per lo shopping Natalizio. "Il motivo? Una dimenticanza"

Nientr parcheggio gratuito per gli acquisti di Natale in centro storico. Il motivo? "Una dimenticanza", spiegano Nicola Grandi e Filippo Donati, consiglieri di Viva Ravenna. "Il parcheggio gratuito nelle aree limitrofe al centro storico di Ravenna per il periodo natalizio, quanto meno in alcuni orari, era ormai divenuta una consuetudine che certamente non invertiva i trend e le abitudini di acquisto di ravennati e turisti, ma che garantiva quanto meno un po’ di respiro a tutte quelle attività spesso in difficoltà, in parte a causa di motivi diciamo “strutturali” (anche se in gran parte dipendenti da precisa volontà politica) ed in parte causati dell’emergenza Covid - spiegano i due consiglieri d'opposizione - Per il 2021 invece, ai commercianti del centro storico e ai cittadini che vorranno recarvisi per fare acquisti, verrà negata questa opportunità, pare non per una scelta politica, ma udite udite, per una pura e semplice dimenticanza".

"Mentre nei dintorni Forlì prevede la gratuità dal 1 dicembre al 6 gennaio e Faenza regala coupon di due ore a chi fa acquisti, Ravenna quindi rimane a guardare, a causa di una scelta discutibilissima (oltretutto di fatto costo zero per il bilancio comunale) che fa da corollario a una serie di decisioni sulla destinazione dei fondi destinati all’animazione del periodo natalizio quanto meno discutibile - continuano i due - Prendiamo atto di questo ennesimo smacco ai commercianti del centro, che però rappresenta anche un segnale di mancanza di attenzione nei confronti di ognuno dei cittadini ravennati e dei turisti che decideranno di visitare la nostra città: se serviva un segnale per dimostrare che autorefenzialità ed arroganza non pagano, eccolo qua. Noi siamo a disposizione fin dal primo giorno per provare ad evitare, per il futuro, situazioni come questa, nella speranza che tutto ciò possa essere di monito e di stimolo per questa amministrazione che per questa volta definiremo solamente “distratta"".