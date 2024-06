Nominata la nuova Giunta a Brisighella: Farolfi confermata vicesindaco

Il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli è pronto a dare avvio al suo secondo mandato e ha così proceduto alla nomina della nuova Giunta che evidenzia la continuità con il suo primo mandato amministrativo. Il sindaco Pederzoli mantiene le deleghe a Lavori pubblici, Tributi e Bilancio, Politiche europee e Patrimonio. Confermato come vicesindaco la senatrice di Fratelli d'Italia Marta Farolfi, che sarà anche assessora con delega a Urbanistica, Ediliza privata, Affari istituzionali e Semplificazione.

C'è poi la conferma ad assessori per Dario Laghi, che avrà la delega a Personale, Polizia municipale, Sicurezza urbana, Immigrazione e Protezione Civile, e Maurizio Monti con delega ad Ambiente, Innovazione tecnologica, Servizi demografici, Acer e Politiche socio-sanitarie. Nominata assessora anche Karen Chiarini (che sostituisce Gessica Spada), per lei le deleghe a Cultura, Turismo, Istruzione e Comunicazione istituzionale Il sindaco si riserva a breve di indicare alcuni consiglieri delegati che abbiano compiti specifici. Infine è stata decisa la convocazione del nuovo Consiglio Comunale il 28 giugno 2024, alle ore 18.30, per la nomina degli organi di propria competenza e i relativi adempimenti di legge.