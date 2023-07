Nuova antenna 5G nel parco: la maggioranza porta il caso in consiglio comunale

Domani, martedì 11 luglio, alle 15.30, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Acqua, pesci e abitanti asfissiati a Casalborsetti”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Arredo urbano pericoloso per bambini e adulti nel parco Elsa Morante di Borgo Montone”, presentato dal consigliere di Fratelli d’Italia Renato Esposito; “Nuova antenna 5g nel parco Maria Montessori di via Lanzoni a Ravenna: fare chiarezza”, presentato da Daniele Perini capogruppo Lista de Pascale.

Seguiranno le interrogazioni: “Piano del traffico fallito a Porto Corsini. sempre più caos in paese”, presentata da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Riaprire definitivamente la ZTL di via Di Roma”, presentata da Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani PrimaveRa Ravenna; "Per una piena valorizzazione del parcheggio di piazza Natalina Vacchi" e "Per una cartellonistica ancora più chiara in centro storico a Ravenna", presentate da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; “Bosco Baronio: richiesta di informativa sul progetto finanziato dal PNRR”, presentato da Alessandra Folli, consigliera gruppo Partito democratico; “Necessità urgente di installare una ringhiera di protezione presso il laghetto adiacente il parco Teodorico al fine di mettere in sicurezza detto luogo”, a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi;

Seguirà la proposta di deliberazione “Angelo Pescarini scuola arti e mestieri s.c.a r.l. - approvazione modifiche statuto” che sarà illustrata dall’assessore alle società partecipate Giacomo Costantini, successivamente le proposte di ratifica delle delibere di giunta “Nuova mensa mediante demolizione e ricostruzione - scuola primaria "Bruno Pasini", PNRR, finanziato dall'Unione europea - next generation eu missione 4 componente 1 investimento 1.2, 1° stralcio - variazione al dup 2023/2025 - al bilancio di previsione 2023/2025 - al programma triennale LL.PP. 2023/2025 e al piano investimenti 2023/2025 - annualità 2023” e “Nuova aula magna mediante demolizione e ricostruzione scuola primaria Bruno Pasini 2° stralcio - variazione al Dup 2023/2025 - al bilancio di previsione 2023/2025 - al programma triennale LL.PP. 2023/2025 e al piano investimenti 2023/2025 - annualità 2023”, su cui relazionerà l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte.

Poi sarà esaminata e votata la seguente mozione: “Correggere il taglio drastico della pubblica illuminazione privilegiando la sicurezza e il contrasto del degrado”, presentata da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; Nicola Grandi e Filippo Donati, rispettivamente capogruppo e consigliere di Viva Ravenna; Gianfilippo Nicola Rolando e Giacomo Ercolani, capogruppo e consigliere Lega Salvini premier; Alberto Ancarani, capogruppo Forza italia Berlusconi per Ancarani, PrimaveRa Ravenna; Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi.

Infine gli ordini del giorno: “Per la candidatura del ballo liscio come patrimonio dell’umanità tutelato dall’Unesco”, “La cooperazione romagnola mantenga il proprio welfare di qualità”, "Una targa per Anastasio Matteucci”, presentati da Daniele Perini capogruppo Lista de Pascale; “Agevolare ai cittadini ravennati il beneficio del loro mare nella stagione estiva”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare e Giacomo Ercolani consigliere Lega Salvini premier; “Ricordiamo degnamente Dante Arfelli”, presentato da Daniele Perini capogruppo Lista de Pascale e sottoscritto dal capogruppo Alvaro Ancisi gruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare e dal consigliere Davide Buonocore gruppo Lista de Pascale.