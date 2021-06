Nuova area camper a Marina, Ravenna in Comune: "La toppa è peggio del buco"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Il Sindaco capitombola a Marina. Dopo essersi lasciato infilare in un cumulo di problemi dal vicesceriffo Fusignani e le sue multe a chi apriva la porta del camper, ha provato a venirne fuori. Il classico caso della toppa peggiore del buco. "L’area camper sorgerà in via del Marchesato" ha dichiarato e "i soggetti consultati hanno espresso parere favorevole". Pronta la smentita del presidente del comitato cittadino riportata dalla stampa: "Io ho espresso le mie critiche e mai un assenso al progetto, che continuo a ritenere improvvisato in poche ore con il solo scopo di dare una risposta a istanze pluridecennali che hanno generato polemiche nelle ultime settimane. Non lo ritengo un buon metodo. Non voglio essere cattivo profeta, ma sarà poco frequentato e molto criticato dai camperisti e non farà altro che affossare ulteriormente l'immagine di Marina. Sarei il primo ad essere felice per il successo della soluzione, ma non ci credo". Quello dei camper è solo l’ultimo degli inciampi a Marina di Ravenna da parte del “nostro” Sindaco. Ne abbiamo parlato per l’ennesima volta recentemente sul nostro blog enumerando i tanti problemi e le poche realizzazioni. Queste ultime più che altro non richieste dalla cittadinanza. Pensiamo all’autorizzazione in deroga della costruzione di due nuovi enormi depositi di gas al di là del canale, proprio di fronte alle scuole di Marina di Ravenna. A proposito: Ravenna in Comune è stata l’unica a votare contro in Consiglio Comunale.

Ravenna in Comune