Nuova area camper, incidenti e piste ciclabili: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 22 giugno, alle 15.30, si riunirà il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. La seduta si aprirà con la trattazione dei seguenti question time: “Troppi incidenti e troppi ladri in via dei Maceri al buio” e “Templi biblici sulla via Baiona, disorganizzazione del traffico veicolare” presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Controlli in gravidanza: screening primo trimestre e morfologica non accessibile per tutte le donne in Ausl Romagna” presentato da Mariella Mantovani (Art.1) e Michele Distaso (Sinistra per Ravenna); “Gare off-shore e divieto balneazione - È stata la decisione migliore?” presentato da Emanuele Panizza (Gruppo Misto); “Area camper via del Marchesato Marina di Ravenna: chiarire gli aspetti del progetto” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna).

L’assessora Federica Del Conte presenterà poi la proposta di deliberazione su “Rateizzazione e proroga del versamento degli importi sanzionatori in materia edilizio-urbanistica e del paesaggio oltre che dell'ultima rata, a saldo, del contributo concessorio”; successivamente l’assessore Massimo Cameliani disporrà le seguenti proposte di deliberazione: “Ravenna Farmacie S.r.l. - approvazione bilancio d'esercizio 2020”; “Ravenna Holding S.p.A. - approvazione bilancio d'esercizio 2020”; “Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. - approvazione bilancio d'esercizio 2020”; Ravenna Entrate S.p.A. - approvazione bilancio d'esercizio 2020”.

A seguire, i consiglieri Mariella Mantovani (Art.1), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Fabio Sbaraglia (Partito Democratico), Chiara Francesconi (Partito Repubblicano Italiano), Michele Casadio (Partito democratico) e Daniele Perini (Ama Ravenna) proporranno una mozione avente ad oggetto "Per un collegamento ciclabile tra via San Gaetanino (angolo via Sant’Alberto) e la Rotonda dei Goti" e subito dopo il consigliere Marco Maiolini (gruppo misto) presenterà la mozione avente ad oggetto “Preserviamo la professionalità delle guide turistiche”. Infine, i consiglieri Patrizia Strocchi (Partito Democratico), Daniele Perini (Ama Ravenna), Mariella Mantovani (Art.1), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Raoul Minzoni (Italia Viva) e Chiara Francesconi (Partito Repubblicano Italiano), presenteranno l’ordine del giorno avente ad oggetto "Salviamo le api e gli altri insetti impollinatori".