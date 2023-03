Nuova autoscala in arrivo per i Vigili del fuoco di Ravenna: "Assegnazione importante"

Per il Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna è in arrivo una nuova autoscala. A darne notizia sono Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia, e Alberto Ferrero, coordinatore provinciale del partito.

“La direzione centrale per le Risorse logistiche e strumentali ha confermato l'assegnazione nei prossimi mesi di 4 nuove autoscale per i Comandi dell'Emilia-Romagna e due di queste arriveranno in Romagna, in particolare a Forlì-Cesena e Ravenna – annunciano Buonguerrieri e Ferrero – E' una notizia importante per il territorio, perché così si fa fronte a una situazione critica che, purtroppo, si protrae da tanto, troppo tempo. Su queste difficoltà abbiamo sin da subito avviato un dialogo costante con il Ministero. Grazie alla collaborazione del Sottosegretario Emanuele Prisco, che ha ben compreso le esigenze del nostro territorio, siamo riusciti a far destinare due nuove autoscale ai Comandi di Ravenna e di Forlì-Cesena. L'assegnazione di queste quattro autoscale è una prima risposta all'emergenza, ne seguiranno altre".

"E' un segnale importante quello che arriva dal Governo: il lavoro dei Vigili del Fuoco è prezioso e fondamentale per risolvere situazioni di emergenza e intervenire in casi di soccorso – concludono Buonguerrieri e Ferrero - ma necessita di un'adeguata dotazione di mezzi, finalmente avviata con il Governo Meloni".