Una nuova ciclabile per Borgo Montone, Ancisi (LpRa): "Ma non migliorerà la vita dei suoi abitanti"

Nella giornata di martedì il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare, in via preventiva, "il progetto definitivo di una pista ciclopedonale di 200 metri che, partendo da via Fiume Abbandonato nei pressi della scuola elementare esterna a Borgo Montone, si raccorderà con la ciclopedonale retrostante l’Esp. Da lì ci si potrà immettere nella ciclopedonale di via Quaroni con cui raggiungere viale Alberti e la città. I ciclisti provenienti da fuori eviteranno, arrivati in paese, di rischiare la vita percorrendo via Einstein e infilandosi sulla rotonda Austria, che congiungono direttamente Borgo Montone col centro commerciale". Questa la sintesi di Alvaro Ancisi, consigliere di Lista per Ravenna che annuncia il proprio voto a favore, "essendo evidente l’utilità generale dell’intervento. Tuttavia, il beneficio per Borgo Montone, essendo minimo, non ridurrà la tormentata condizione di vita dei suoi abitanti a causa delle scelte politiche squilibrate che hanno permesso di costruire, a 200 metri dal paese, un ipermercato con '100 negozi e l’ExtraCoop dove tutto è possibile' (dice la pubblicità) e di cementificare, mettendo a maggior rischio di alluvione l’intera zona, quasi 50.000 metri quadrati di terreno ex agricolo, con 3.300 posti auto ed una smisurata viabilità lunare appena sotto il fiume Montone".

"Secondo la convenzione stipulata col Comune nel 2014, ESP avrebbe dovuto realizzare quest’opera per compensare Borgo Montone di tanta invasione. Non sarà però costruita a breve termine, perché l’approvazione finale del progetto definitivo richiederà ancora tempo e serviranno poi la procedura di esproprio dei terreni necessari e l’approvazione del progetto esecutivo perché si possa procedere ad affidarne i lavori e ad eseguirli. La userà solo un minima parte degli abitanti del paese, dato che l’accesso alla ciclopedonale dista 350 metri dal centro della località, mentre è di 800 metri il percorso totale per raggiungere in tal modo l’ingresso principale dell’ESP - spiega Ancisi - Per il 90% degli abitanti che risiede nel centro della località, non esistono, per arrivare all’ESP, una pista ciclopedonale parallela alla via Einstein, percorsa ininterrottamente da un infernale traffico soprattutto di mezzi pesanti, né una corsia riservata sulla rotonda Austria. Questa è stretta com’era prima che l’ESP fosse raddoppiato nel 2017 e nel 2022 sorgesse, su altri 15.000 metri quadrati a fianco della rotonda, la Rosa dei Venti, grande struttura residenziale per anziani non autosufficienti".

Secondo il consigliere civico la convenzione del 2014 prevedeva a carico dell’Esp l’ “allargamento della rotonda Austria, con la realizzazione di una corsia preferenziale verso Borgo Montone”, tuttavia "il Comune decise che 'non fosse strettamente indispensabile', chiedendo in cambio all’ESP di riasfaltare la rotonda Austria e il ramo di uscita dalla statale Adriatica, 'in quanto tratto stradale interessato dall’accesso all’area e dai veicoli per il carico merci', dunque a vantaggio esclusivo dell’ESP. L’impegno del Comune di compiere 'in un secondo momento' quest’opera, promessa ormai sette anni fa, è stato finora ignorato, nonostante le pressioni di Lista per Ravenna".

"Non si hanno ancora notizie sul nuovo collegamento stradale carrabile tra via Fiume Abbandonato, nei pressi di San Marco, e l’ESP, altro impegno assunto da ESP nella convenzione del 2014, molto importante perché tutto il traffico motorizzato in arrivo a Ravenna da sud-ovest, diretto all’ESP e a tutta la parte est della città, verrebbe dirottato verso l’ESP e da lì su viale Alberti, sgravando di molto Borgo Montone e le sventurate via Einstein e rotonda Austria. Questa nuova strada, come anche la ciclopedonale di cui discute ora il Consiglio comunale, deve essere conclusa dall’ESP entro il 27 giugno 2027 - continua Ancisi, che aggiunge - Possibile che il Comune non abbia preteso che ESP urbanizzasse decentemente il territorio di Borgo Montone prima che l’ESP cominciasse ad invaderlo? Incredibile, ma non ha posto neanche una data massima di fine lavori. Sarebbe dunque valso, come per le opere pubbliche di tutte le convenzioni, il termine di 10 anni dalla stipula, cioè il 23 giugno 2024, se la legislazione sulla pandemia Covid-19 non avesse però concesso una proroga di tre anni. Da notare il silenzio assordante del Comitato cittadino di Borgo Montone, come nelle migliori Repubbliche Popolari Democratiche ex e post sovietiche. Ne riparlerà Lista per Ravenna, presentando un ordine del giorno".