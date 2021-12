Nuova Darsena, Nicola Zingaretti a Ravenna per parlare di rigenerazione urbana

Nell'ambito del percorso di rigenerazione della Darsena, lunedì 6 dicembre alle 18 alle Artificierie Almagià sarà a Ravenna il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per parlare di rigenerazione urbana. Il sindaco Michele de Pascale dialogherà con Zingaretti su esperienze di successo per ispirare il processo di rigenerazione del quartiere Darsena. L'invito si rivolge alle imprese, agli enti no profit, alle proprietà, agli investitori e ai cittadini. Si prega di comunicare le adesioni entro il 5 dicembre alla mail dare@comune.ravenna.it.

"Sarà loccasione per farci 'ispirare' dal caso di successo del Corviale - spiega il sindaco - che ha segnato un momento importante a livello nazionale nella evoluzione della concezione della rigenerazione connessa all'innovazione sociale e per approfondire il nostro percorso Dare e il funzionamento della piattaforma collaborativa".