Nuova scuola in via Vicoli, i residenti: "A quanto l'assemblea?"

I residenti di Via Vicoli, delle vie limitrofe e i frequentatori del parco sgambamento cani si chiedono quando verrà effettuata l'assemblea pubblica promessa da parte dell’amministrazione comunale per spiegare alla cittadinanza il progetto della scuola che dovrà sorgere al posto del parco di via Vicoli.

"La proposta dell’assemblea pubblica fu votata all’unanimità dal consiglio territoriale di competenza in data 3 febbraio 2020 - spiegano Elisa Guerra e Mauro Bertolino di Alleanza di centro per i territori Ravenna - Successivamente, in data 28 febbraio 2020, durante la commissione consiliare dedicata alla proposta dei cittadini di spostare la scuola che si concluse in un nulla di fatto fu ribadito che al più presto sarebbe stata organizzata l’assemblea pubblica. Dal 3 febbraio fino all’inizio del periodo di lockdown, pur essendoci la possibilità, la promessa non è stata mantenuta. Terminato il periodo di lockdown, durante la seduta del consiglio territoriale del 1 settembre 2020 viene nuovamente asserito dal presidente e dai alcuni consiglieri del Pd che l’assemblea verrà organizzata in ottobre e che a tal proposito sono in contatto con l’assessore Del Conte. Sottolineammo che in tutti questi appuntamenti pubblici era presente la cittadinanza che ad oggi, a otto mesi di distanza dalla prima promessa e a ottobre inoltrato, si chiede se la promessa dell’amministrazione comunale verrà mai mantenuta. I cittadini suggeriscono che l’assemblea si potrebbe svolgere all’aperto direttamente nel parco di via Vicoli per illustrare ancor meglio il progetto e salvaguardare ancor più la sicurezza relativamente alle problematiche Covid".