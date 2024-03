Nuovi alloggi per l'edilizia sociale: individuate due aree per il bando Social housing

Nella seduta di giovedì il consiglio comunale di Ravenna ha approvato la proposta di delibera “Bando regionale ‘Social housing 2023’ – disponibilità di aree pubbliche per manifestazione di interesse”, con la seguente votazione: 23 favorevoli (Pd, Lista de Pascale, Movimento 5 stelle, gruppo Misto, Partito repubblicano italiano, Lista per Ravenna, Viva Ravenna e Forza Italia) e 4 astenuti (Lega Salvini premier, La Pigna e Fratelli d’Italia).

La delibera è stata presentata dall’assessora Federica Del Conte la quale ha spiegato che con questo atto si chiede di manifestare la volontà di mettere a disposizione alcune aree comunali già urbanizzate per la costruzione di nuovi alloggi in attuazione al Piano Casa. I lotti individuati sono due: il primo fa parte dei comparti della Città da Riqualificare PUA Chiavica Romea, mentre il secondo è un lotto che si trova nel Pua di via Galilei, denominato lotto via Cartesio. Questa delibera è correlata al bando regionale “Social housing 2023”, che vuole promuovere l’accesso alla locazione a canone concordato o a canoni più bassi del concordato, incentivando interventi innovativi e modelli sperimentali riguardo alle forme dell’abitare in coerenza con le politiche regionali dirette a promuovere interventi di rigenerazione urbana. Gli operatori interessati a partecipare al bando verranno individuati attraverso una procedura di evidenza pubblica.

Sono intervenuti nella discussione i consiglieri: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e Cinzia Valbonesi (Pd). Per Lista per Ravenna questo è un servizio importante e ha sottolineato che la Regione dovrebbe prendere coscienza della drammaticità del problema casa. Per il gruppo Pd si tratta di una delibera molto significativa che va verso la direzione regionale di sostenere le politiche abitative.