Elezioni amministrative, tre nuovi candidati nella lista di Ravenna in Campo

Dominique De Bartolo, Amilcar Luciani e Salvatore Amato sono i nuovi candidati della lista civica: "Contribuiranno in maniera non simbolica a portare idee nuove e sviluppare servizi innovativi per la nostra comunità"

Il team di Ravenna In Campo in vista delle elezioni amministrative si arricchisce di tre nuovi candidati, apprestandosi a chiudere l’elenco ufficiale della squadra entro la prossima settimana. Si tratta di Dominique De Bartolo, Salvatore Amato e Amilcar Luciani.

Dominique De Bartolo, ravennate di nascita è istruttrice di equitazione, con una importante esperienza nel campo della disabilità, impegnata da anni a sviluppare le potenzialità educative dell'equitazione integrata. Dominique è l’ideatrice del progetto “Lucilla a Cavallo Insieme” rivolto a ragazze e ragazzi con disabilità intellettiva e finalizzato a obbiettivi di inclusione sociale.

Salvatore Amato è arrivato a Ravenna vent’anni fa per lavoro, in quanto tecnico ed esperto nel campo telecomunicazioni. Da anni si occupa di digitalizzazione del territorio, lavorando come professionista nel settore privato dove svolge anche funzioni di rappresentante sindacale.

Amilcar Luciani è un fisico, ravennate d’adozione, con esperienze nell’ambito dell’insegnamento di matematica e fisica presso istituti superiori. Ha anche maturato esperienze nel campo delle amministrazioni immobiliari e nell’ambito dell’associazionismo giovanile. Pratica l’arrampicata sportiva da 25 anni, velista e giocatore di scacchi.

Roberto Fagnani in qualità di coordinatore esprime il benvenuto a nome della lista ai nuovi candidati: “Ravenna In Campo è una lista fatta da donne e uomini che cercano di dare un contributo concreto alle tematiche della nostra Città rifiutando qualsiasi precondizione ideologica. L’abbiamo fatto discutendo del settore Oil&Gas, dello sport, della condizione professionale della donna, della valorizzazione delle tradizioni locali. Dominique, Amilcar e Salvatore, con la loro concreta opera sul territorio ben si inseriscono in questo gruppo di lavoro e siamo certi che contribuiranno in maniera non simbolica a portare idee nuove e sviluppare servizi innovativi per la nostra comunità”.