Nuovi problemi al ponte di Grattacoppa, Ancisi (LpRa): "Il ghiaccio lo rende scivoloso"

Ancora problemi al famigerato ponte di Grattacoppa. A segnalarli, questa volta, è Lista per Ravenna, che lamenta come il ghiaccio che si forma in queste giornate fredde renda l'infrastruttura pericolosamente scivolosa.

"In un’alba gelida e nebbiosa della settimana scorsa Nicola Carnicella, consigliere territoriale di Lista per Ravenna residente a Savarna, si è accorto, passando in auto sul ponte, che le precedenti giornate piovose avevano prodotto, invisibile all’occhio, un sottile strato di ghiaccio molto scivoloso, non limitato peraltro ad un solo giunto, ma a tutto il percorso stradale sopraelevato - spiega il capogruppo Alvaro Ancisi - Oltre ad allertare il gruppo Facebook di Savarna perché, transitando sul ponte, i concittadini adottassero le maggiori precauzioni, Carnicella ha attivato la Polizia Locale, che, a sua volta, ha allertato il Global Service delle manutenzioni stradali, purtroppo inutilmente".

"Il contratto di appalto 2023-2025 del “Global Service Manutentivo del Patrimonio Stradale del Comune di Ravenna per il raggiungimento dell’ottimizzazione degli standard qualitativi del patrimonio stradale e delle relative pertinenze e il conseguente incremento dei livelli di sicurezza stradale” è stato aggiudicato il 18 maggio scorso, per un costo di circa 35 milioni, ad un consorzio cooperativo, obbligato perciò a svolgere in proprio, per intero, le seguenti attività: “Monitoraggio e gestione delle segnalazioni e delle informazioni; messa in sicurezza e manutenzione in emergenza; manutenzione ordinaria o preservativa della rete stradale e relative pertinenze e componenti; servizio di emergenza per calamità naturali e di protezione civile”, oltreché, appunto, il “mantenimento e ripristino delle normali condizioni di viabilità in presenza di ghiaccio e neve” - fa notare Ancisi presentando un'interrogazione sul tema - Chiedo al sindaco se ritiene che in questa occasione - per non dire di altre che giornalmente, sull’intera viabilità comunale, si prestano all’osservazione severa dei cittadini ravennati - il contratto di Global Service in questione ne giustifichi la spesa; e se no, come intende che l’amministrazione comunale debba procedere di conseguenza".