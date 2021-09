“Nuovo anno scolastico: un augurio a tutti gli studenti ravennati, alle loro famiglie e al personale scolastico"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Formulo i migliori auguri a tutti gli studenti di Ravenna per la ripresa dell’anno scolastico dopo la pausa estiva. Auspico che questo nuovo anno si svolga interamente in presenza, dopo i tanti disagi dovuti alla pandemia e che i nostri studenti, le famiglie e il personale scolastico hanno affrontato con grande spirito di sacrificio. Negli scorsi mesi ho proposto di dotare le aule delle nostre scuole di impianti di sanificazione, al fine di garantire le lezioni in presenza. L'istruzione é un elemento fondamentale per la crescita dei nostri figli. Un diritto che non dovrebbe mai essere negato.

Occorre allora che l’amministrazione comunale faccia tutto quanto in suo potere, per garantire le lezioni in presenza, per i@ bene degli studenti, delle loro famiglie e di tutto il personale scolastico . Infine auguri a tutto il corpo docenti e al personale delle scuole ravennati un nuovo anno foriero di apprendimento e crescita culturale.



Veronica Verlicchi

Candidata Sindaco Alleanza Civica per Ravenna