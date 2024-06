Elezioni, Giacomoni festeggia a Bagnacavallo. Ecco gli eletti in consiglio comunale

È Matteo Giacomoni il nuovo sindaco di Bagnacavallo. Il 49enne, fino a pochi giorni fa presidente del consiglio comunale, ha portato la coalizione di centrosinistra alla vittoria con il 64,48% dei voti, battendo al primo turno gli sfidanti Diletta Principale della coalizione di centrodestra (29,06%) e Maurizio Bragonzoni di Area Liberale (6,46%). Giacomoni è stato in consiglio dal 2004 al 2009 come assessore e poi vicesindaco con la sindaca Rossi dal 2009 al 2014, restando vicesindaco anche dal 2014 al 2019 con la sindaca Proni, prima di passare alla presidenza del consiglio comunale.

Ora a Giacomoni spetta il compito di costituire la nuova giunta, mentre si delineano già le presenze in consiglio comunale. Nella maggioranza il Pd conquista 9 seggi, uno solo la lista Bagnacavallo Futuro Comune e un altro ad Alleanza Verde e Sinistra-Psi, mentre non ottiene lo scranno in consiglio comunale la lista Uniti per Bagnacavallo. Per quanto riguarda il Partito Democratico, con tutta probabilità tra gli eletti ci saranno Caterina Corzani (che ha ottenuto il record di preferenze, 158), Nicola Bucchi (133), Lorenzo De Benedictis (133), Francesco Ravagli (116), Claudia Tassinari (94), Giulia Carlini (86), Alex Valgimigli (81), Cristina Bertaccini (80) e Luigi Cappelli (70). Se Caterina Corzani entrasse in giunta, libererebbe il posto a Laura Nannini.

All'interno di Bagnacavallo Futuro Comune, invece, entra in consiglio Stefano Calderoni (99 preferenze). Se il neo sindaco dovesse nominarlo assessore, a quel punto subentrerebbe Valeria Cortesi (42 voti). Per Alleanza Verde e Sinistra-Psi il seggio andrà a Massimiliano Bezzi (22 voti) e, in caso di passaggio in giunta, a Paolo Baruzzi (12 voti).

All'opposizione, oltre alla sfidante Diletta Principale - eletta consigliera con 2270 voti -, per Fratelli d'Italia ci sono due seggi, che andranno a Nicholas Anzellotti (64 voti) e a Gianfranco Rambelli (39). Un posto in consiglio spetta alla lista Principale sindaco, destinato a Sara Pratesi (64 voti). Infine eletto consigliere anche il candidato sindaco Maurizio Bragonzoni, con 505 voti.

