Elezioni, tutti gli eletti nel nuovo consiglio comunale: record di preferenze a Bakkali

Tante conferme ma anche tanti volti nuovi nei 32 banchi del consiglio comunale che si va a delineare per i prossimi 5 anni di amministrazione de Pascale. La coalizione del sindaco ha ottenuto 22 seggi in consiglio comunale: 15 al Pd, 2 alla lista de Pascale sindaco, 2 a Ravenna Coraggiosa, 2 al Partito repubblicano italiano e uno al Movimento 5 stelle, che entra così in consiglio comunale dopo l'assenza del 2016. La coalizione dello sfidante Donati, che entra in consiglio comunale, ha ottenuto invece 6 seggi: 3 a Fratelli d'Italia, 2 alla Lega e uno alla lista Viva Ravenna.

'Recordman' di preferenze Ouidad Bakkali con 986 voti, mentre all'opposizione il candidato consigliere che ha ricevuto più preferenze è Alberto Ferrero di Fratelli d'Italia, con 493 voti. Rieletti in consiglio anche Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Veronica Verlicchi (La Pigna) e Alberto Ancarani (Forza Italia), che torneranno a sedere tra i banchi dell'opposizione.

BANCHI DELLA MAGGIORANZA

15 seggi al Pd

Ouidad Bakkali 986 preferenze (8,93%)

Massimo Cameliani 812 preferenze (7,35%)

Federica Del Conte 665 preferenze (6,02%)

Gianmarco Buzzi 651 preferenze (5,89%)

Federica Moschini 578 preferenze (5,23%)

Giacomo Costantini 571 preferenze (5,17%)

Fabio Bazzocchi 512 preferenze (4,64%)

Idio Baldrati 511 preferenze (4,63%)

Rudy Gatta 498 preferenze (4,51%)

Maria Gloria Natali 493 preferenze (4,46%)

Livia Molducci 459 preferenze (4,16%)

Igor Bombardi 413 preferenze (3,74%)

Lorenzo Margotti 364 preferenze (3,3%)

Fiorenza Campidelli 322 preferenze (2,92%)

Renald Haxhibeku 318 preferenze (2,88%)

2 seggi alla lista de Pascale sindaco

Daniele Perini 492 preferenze (21,56%)

Davide Buonocore 200 preferenze (8,76%)

2 seggi alla lista Ravenna Coraggiosa

Gianandrea Baroncini 417 preferenze (13,56%)

Luca Cortesi 299 preferenze (9,72%)

2 seggi al Partito repubblicano italiano

Eugenio Fusignani 657 preferenze (24,18%)

Chiara Francesconi 337 preferenze (12,4%)

1 seggio al Movimento 5 stelle

Igor Gallonetto 198 preferenze (42,04%)

BANCHI DELL'OPPOSIZIONE

3 seggi a Fratelli d'Italia

Alberto Ferrero 493 preferenze (42,54%)

Angelo Nicola Di Pasquale 98 preferenze (8,46%)

Renato Esposito 76 preferenze (6,56%)

2 seggi alla Lega

Gianfilippo Nicola Rolando 148 preferenze (12,86%)

Giacomo Ercolani 126 preferenze (10,95%)

1 seggio a Viva Ravenna

Nicola Grandi 264 preferenze (28,17%)

Rieletti in consiglio anche Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Veronica Verlicchi (La Pigna) e Alberto Ancarani (Forza Italia) ed eletto anche Filippo Donati.