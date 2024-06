Elezioni, Zannoni conquista Lugo: tutti i candidati che entrano in consiglio comunale

Elena Zannoni è la nuova sindaca che guiderà Lugo per i prossimi cinque anni. Zannoni, 49enne amministratrice delegata di una società di servizi, era sostenuta da tutta la coalizione di centrosinistra (Pd, Insieme per Lugo, Italia Viva, M5S, PrI, PsI, Sinistra Italiana e Verdi). Per lei si tratta di un "ritorno sui banchi", essendo entrata in consiglio la prima volta a 19 anni e avendo rivestito il ruolo di assessora ai servizi sociali e al personale e bilancio, prima con il sindaco Roi, poi con il sindaco Cortesi (col quale è stata anche presidente del consiglio comunale).

La neo sindaca è stata eletta con il 51,36% dei voti, mentre lo sfidante di centrodestra Francesco Barone ha ottenuto il 40,62% delle preferenze. Rimangono fuori dal consiglio comunale i candidati sindaco Secondo Valgimigli di Comunisti, fermo al 4,05%, ed Enrico Randi di Noi con Enrico Randi che ha ottenuto il 3,97% dei voti.

Nella maggioranza il Pd conquista 14 seggi, uno solo la lista Insieme per Lugo, mentre non ottengono lo scranno in consiglio comunale Lugo in movimento, Europa verde, Italia Viva, Sinistra civica ecologista-Psi-Si sinistra italiana e Azione-Siamo Europei-Patto per Lugo . Per quanto riguarda il Partito Democratico, con tutta probabilità tra gli eletti ci saranno Massimo Zannoni (che ha ottenuto il record di preferenze, 261), Veronica Valmori (250), Daniela Geminiani (208), Marco Scardovi (177), Gianmarco Rossato (153), Maria Carolina Dacome (112), Marta Garuffi (108), Paola Dalla Valle (105), Tiziana Bartolotti (101), Riccardo Pagani (101), Giacomo Baldini (98), Massimo Taroni (96), Giuliano Babini (94) e Rita Salvatori (93). Se Massimo Zannoni entrasse in giunta, libererebbe il posto a Marco Bertozzi (72 preferenze).

All'interno di Insieme per Lugo, invece, entra in consiglio Luigi Pezzi con 86 preferenze. Se la neo sindaca dovesse nominarlo assessore, a quel punto subentrerebbe Pietro Messima (78 voti).

All'opposizione, oltre allo sfidante Francesco Barone, per Fratelli d'Italia ci sono tre seggi, che andranno a Gian Marco Grandi (106 voti), Elena Borrelli (40) e Domenico Ferri detto Irshen (35). Due posti per Cambiamo Lugo, destinati a Marco Pezzi Algranati (48 voti) e Daniela Capucci (33). Un seggio a testa per Lega (Francesco Martelli, 103 voti), Forza Italia (Donatella Donati, 47 voti) e Area Liberale (Simone Camanzi, 181 voti).

