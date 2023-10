Nuovo Mc Donald's, i civici: "Zona pericolosa, mettere in sicurezza la statale Adriatica"

L'apertura di un nuovo Mc Donald's sulla statale Adriatica, all'altezza di Pinarella di Cervia, inizia a fare discutere in città. Non tanto per la tipologia di locale, quando per la scelta della posizione.

La lista civica Cervia ti amo è intervenuta sul caso con un'interrogazione: "L'arrivo di una nuova attività e la notizia di nuovi posti di lavoro sono certamente fattori positivi per la nostra comunità - spiegano i consiglieri - Quello che però ci teniamo a sottolineare e mettere all'attenzione della giunta sono i possibili problemi di sicurezza che potrebbero crearsi nel tratto di statale Adriatica dove la nuova attività sorgerà. Abbiamo sotto agli occhi la pericolosità del tratto della stessa strada che poco più avanti, a Cesenatico, è stato protagonista di incedenti mortali a causa di attraversamenti selvaggi di fronte a due attività commerciali. Lo stesso tratto che oggi è al centro del dibattito per la scelta di posizionare un velox sulla discesa del cavalcavia che lo precede".

"Visto anche lo stato del poco distante chilometro 176 della stessa statale, in direzione sud all'altezza della corsia di immissione dalla 71bis, che da mesi presenta un fondo irregolare e costringe gli automobilisti a pericolose gincane - concludono i civici - chiediamo che si relazioni su come si pensa di mettere in sicurezza questi tratti, prima che si verifichino spiacevoli eventi".