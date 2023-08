Nuovo parcheggio a San Pietro in Vincoli, Ancisi (LpRa): "Servirebbero anche semaforo e pista ciclabile"

Sono partiti a inizio luglio i lavori per la realizzazione del parcheggio adiacente al plesso scolastico di San Pietro in Vincoli. Un progetto che ha come obiettivo quello di rendere disponibili 85 nuovi posti auto nella cittadina ravennate. "Bene che i lavori si stiano avviando alla conclusione", commenta il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che tuttavia solleva alcuni dubbi sul progetto generale e, a tal proposito, deposita un'interrogazione rivolta al sindaco.

Le prime perplessità riguardano la scarsa partecipazione dei cittadini allo sviluppo del progetto. "Solamente nella seconda metà di giugno 2023, è stata infatti avviata a San Pietro in Vincoli una raccolta di firme 'per impedire l’abbattimento di alberi adulti esistenti all’interno dell’area destinata al nuovo parcheggio', che però si è dovuta arrestare a 113 firme acquisite, quando, il 7 ed 8 luglio, appena avviato il cantiere, 11 alberi collocati nell’area verde destinata agli 85 nuovi posti auto sono stati abbattuti, in conformità al progetto" riferisce Ancisi. I firmatari avrebbero poi posto alcune raccomandazioni all’amministrazione comunale: "dev’essere drenante il pavimento delle aree di parcheggio", i due posti auto per i disabili dovrebbero essere posizionati lungo la strada dov’è ubicata la scuola", “vengano messe a dimora nuove piante”, "la luminosità non sia eccessiva e sia moderato il consumo di elettricità da parte dei 12 lampioni previsti". Ultima richiesta dei cittadini, come fa sapere il consigliere LpRa, è quella di preservare "un gelso centenario, la cui manutenzione è purtroppo carente da anni".

Anche Ancisi presenta alcune richieste di chiarimento: "L’area del nuovo parcheggio è posta più in basso, rispetto al piano stradale di via Leonardo da Vinci, da un minimo di 50 centimetri ad un metro nella parte più ad est: come si intende superare questo ostacolo per la posa della nuova fognatura e delle nuove tubazioni per l’impianto di illuminazione? - e inoltre - I lavori in corso non rispondono alla raccomandazione del servizio comunale Mobilità di collocare un semaforo per attraversamento pedonale a chiamata in viale Farini, nel punto in cui si accede a via Leonardo da Vinci, e di realizzare una pista ciclabile su tutta questa strada. Sono interventi fondamentali: in che modo e con quali strumenti di progettazione ed impegno finanziario si intende provvedervi?".