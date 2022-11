Nutrie al parco Teodorico, Piccinini (M5S): "Sperimentare la sterilizzazione"

"Mettere a disposizione specifiche risorse a supporto di iniziative dei Comuni dirette alla sperimentazione della sterilizzazione come metodo di controllo della presenza delle nutrie, valutando, in questo quadro, la possibilità di accompagnare i progetti attraverso il ricorso alle competenze e all’impegno dei veterinari delle aziende Usl". E' la proposta che Silvia Piccinini, consigliera regionale del Movimento 5 stelle, avanza all'esecutivo regionale in una interrogazione dove sottolinea "la necessità di promuovere e sostenere iniziative sperimentali per il controllo di questa specie fossoria dopo le proteste suscitate per l'abbattimento degli animali catturati nel parco Teodorico di Ravenna".

La pentastellata, per avvalorare la proposta, cita anche lo stesso Piano regionale per il controllo della nutria, dove vi è già una specifica apertura alla sterilizzazione sperimentale. Sullo stesso tema il Movimento 5 Stelle ha presentato anche una risoluzione.