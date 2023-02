Ocean Viking, Ravenna in Comune: "Bene l'organizzazione, il problema è la ricollocazione dei migranti"

Ravenna in Comune commenta l'arrivo dell’Ocean Viking e dei suoi passeggeri salvati al largo della Libia: "Avevamo posto l’accento sulla speculazione politica che si stava scatenando. Meglio ha fatto il Prefetto a evidenziare i limiti oggettivi della struttura di accoglienza ravennate: 'il problema vero è quello della ricollocazione di queste persone, soprattutto i minori non accompagnati'. Lo ha confermato anche il Sindaco: 'Nessuno si permetta di dire che Ravenna non è pronta ad accogliere, però bisogna organizzarsi meglio. Noi fino al termine dello sbarco siamo perfetti, dopo la rete dei servizi è molto carente e la dobbiamo strutturare'. Anche lui, però, non ha saputo rinunciare a tirare in ballo “gli altri”: 'Credo che qualunque ravennate con un po' di onestà intellettuale ammetta che, se al governo ci fosse ancora il centrosinistra, oggi qui a Ravenna avremmo avuto una manifestazione di protesta di Fratelli d'Italia con le bandiere per dire “mai una nave a Ravenna”. C'è una grande ipocrisia su questo tema'. Quanto a chi sia più ipocrita, poi, la gara è aperta". Questo il commento di Ravenna in Comune.

Prosegue la nota: "Ricordiamo le parole di Alessandro Porro che è presidente di Sos Méditerranée Italia, uno dei quattro rami nazionali dell’organizzazione che usa la nave Ocean Viking per salvare persone. Da cinque anni trascorre metà tempo a terra e metà nel Mediterraneo centrale, imbarcato come coordinatore dei soccorsi. Sul molo “crociere” di Porto Corsini ha detto: «Andare così lontano per noi significa essere meno presenti in mare e quindi poter fare meno il nostro mestiere, che è quello di un'ambulanza, con medici, soccorritori, infermieri e operatori sanitari. Poco dopo che abbiamo lasciato la zona di ricerca e soccorso, infatti, c'è stato un incidente mortale con almeno 73 persone scomparse: questo è uno degli effetti del togliere le navi di soccorso dai luoghi in cui sarebbero necessari».

"Come Ravenna in Comune - conclude la nota - speriamo che questo sia sufficiente a zittire una volta per tutte chi non ha vergogna di usare anche il soccorso in mare per farsi del marketing. In ogni caso, prendiamo a prestito Gianluca Costantini per dare il benvenuto a Ravenna ai passeggeri e all’equipaggio dell’Ocean Viking. Inoltre è doveroso un ringraziamento a quante e a quanti ieri, oggi e nei prossimi giorni si deve il funzionamento della macchina organizzativa. È tutto merito loro se 'in pochi giorni siamo riusciti ancora una volta a organizzare la macchina e trovare modi dignitosi di accoglienza e di assistenza': parola del Prefetto".